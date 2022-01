¿Qué tendrá el pequeño municipio madrileño de Tres Cantos para conseguir tal nutrida presencia musical? La última banda tricantina en despuntar ha sido Tu Suerte, un cuarteto ganador del último Vodafone yu Music Talent, que creció artísticamente con el hardcore o el metalcore, y que ahora combina efectos vocales con autotune e instrumentales emo para acercarse a lo actual sin olvidarse de su pasado.

“Buscamos transportar al oyente a otro lugar. Que quien nos escuche sienta que está viajando y que durante ese viaje se identifique con lo que contamos en nuestras letras”, explican Alberto (guitarra y voz), Alejandro (batería), David (bajo y voz) y Jorge (guitarra y voz) sobre este proyecto.

Cerraron 2021 con el lanzamiento de su primer álbum, Esto es para ti, en el que mezclan “elementos del post rock y del indie con vocales propias del género urbano”. “Hemos tenido mucha influencia del hardcore, de bandas como Northlane o Bring Me The Horizon, pero en los últimos años estamos evolucionando musicalmente, escuchando más artistas urbanos actuales como C Tangana o Sticky MA”, añade el grupo.

Aunque aclaran que para Tu Suerte no se han inspirado en nada concreto. “Simplemente hemos sacado todo lo que teníamos dentro, que es una mezcla de cosas que hemos ido escuchando”.

Así, el primer disco de la banda suena como unos Cupido con más energía y letras más inofensivas. Planes de escapismo en carretera, fiestas sin alcohol ni drogas, espionaje de influencer y mucha melancolía desenamorada son parte del contenido naíf de la parte lírica del disco. Mientras la parte instrumental evoca la épica guitarrera entre el emo y el mathcore en la mayor parte del disco y se difumina hacia la canción española en un tramo final que bebe claramente del éxito de ‘El Madrileño’.

“Gran parte del disco lo compusimos en abril de 2021. Nos encerramos en casa de David y Jorge a terminar todas las ideas que teníamos y a escribir letras para cada una. El tema Hola, por ejemplo, llevaba rondando por nuestras cabezas desde verano de 2020 y dos de las canciones ya estaban compuestas de antes incluso de formar la banda”, relatan.

No en vano, antes de Tu Suerte, los cuatro integrantes ya trabajaron codo con codo en el proyecto instrumental Chillfaker. “Cuando Alejandro, David y Jorge volvieron de un Erasmus, decidimos comenzar a cantar en nuestros temas y, al sacar nuestra primera canción cantada, cambiarnos el nombre a Tu Suerte”, recuerdan. Mucho antes, todos ellos estudiaron en la escuela de música de Tres Cantos, donde se conocieron y formaron por separado bandas más cercanas al metalcore y el hardcore como As Waves y Destroyers. Ambas se separaron en 2015, dando paso a sus primeros pasos musicales juntos.

Producido por Carlos Sainz y editado de forma independiente, de su primer trabajo destacan la facilidad que tiene cada tema para enganchar al oyente: “Prácticamente todos los temas podrían ser un single cantable y pegadizo. Nos flipa hacer estribillos con gancho y fáciles de identificar”.

Este sábado 15 de enero, los interesados e interesadas podrán acercarse a la presentación del álbum para comprobar si Tu Suerte enganchan tanto como dicen. “Nuestro concierto es un viaje lleno de energía del que la gente se acuerda siempre”, prometen. La cita será en El Sótano (Madrid). Más pronto que tarde aguardan presentarlo en el resto de la península.

Tu Suerte finalizan la entrevista recomendando talento emergente de Madrid como Biela, Johnny Garso, Rococó, Featherweight o MENTIRA. También escogen sus tres álbumes favoritos: Singularity de Northlane, Bellavista de Viva Belgrado y Lo que pasó este verano de Trashi.

Escucha una lista de temas recomendados por Tu Suerte: