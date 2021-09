Para Ana López la música es “una constante vital“. Esta valenciana afincada en Barcelona ha vivido y sentido con este arte desde que tiene uso de razón: puso en práctica todo lo aprendido de su familia en la banda de pop Her Little Donkey y lidera desde hace unos años uno de los sellos independientes que más nos gustan en Nuevos Valores (Hidden Track Records). Ahora se ha adentrado en el pop electrónico y los sonidos digitales con su nuevo proyecto musical, TWIN.

“Muchas de las canciones de Her Little Donkey las componía en casa sentada al piano. Cuando alguna idea me gustaba se la trasladaba al resto en el local de ensayo y le dábamos forma. Sin embargo, algunos de los temas no sentía que tuvieran cabida en la banda. Quizá por el tipo de pieza, por la instrumentación que me imaginaba o porque directamente me salía tararear la letra en castellano. Las dejé abandonadas hasta que un día empecé a grabarlas de forma casera en mi ordenador y empecé a pensar que sería interesante hacer algo con ellas”, relata Ana sobre el germen de su nueva aventura musical, fruto también de su interés en la electrónica. “Es un tipo de música que disfruto mucho escuchando y era un terreno que me apetecía explorar. Me entretiene buscar los detalles de cada canción”, confiesa Ana, que llevaba un tiempo tocando los sintetizadores y observando el potencial de las piezas sin partes vocales: “Los instrumentos también pueden hablar y comunicarse y eso es algo que me ha enseñado la electrónica”.

Cita como influencias a artistas que escucha “en bucle” como Empress Of, Kelly Lee Owens, Billie Eilish o James Blake y a otros que se pone con menor intensidad como The Marias, Men I Trust, Moderat, Sevdaliza o FKA Twigs. “Yo venía de otro tipo de música, donde funcionaba que fuese todo más lineal, y lo que me apetecía era irme al otro extremo: utilizar las dinámicas de otra manera, trabajar mucho los sonidos, buscar el sentido de los silencios…”, explica Ana, que dice haberse fijado mucho en la forma que tienen algunas de las citadas cantantes de trabajar las melodías y la voz: “He aprendido a perderle el miedo a poner la voz por encima de todo y a utilizar efectos”.

En este proceso de transformación musical también ha influido el universo Hidden Track que la rodea constantemente. “Aunque no sea de forma consciente, todos los músicos que tengo a mi alrededor me influencian”, añade Ana.

Precisamente uno de estos proyectos, b1n0, ha sido el encargado de ayudar a Ana a perfeccionar las canciones del primer EP epónimo de TWIN. “Trabajar con Emili (Bosch) y Malcus (Codolà) fue un regalo, entendieron desde el principio lo que quería hacer y aunque les di permiso para darle la vuelta a las canciones, nunca tomaron un camino equivocado. Realmente nos entendimos desde el principio”, comenta Ana sobre su buena sintonía con este dúo que este 2021 edita su nuevo EP a través de Hidden Track Records.

Así, las canciones del debut de TWIN se grabaron en dos tandas de tres días en el estudio de b1n0 en La Bisbal de l’Empordà. “Nunca me había ido de Barcelona a grabar. Nos concentramos mucho en el proceso sin pensar en nada más. Siento que las canciones son de los tres, pero como si hubiésemos funcionado como una sola cabeza”, resalta Ana. Antes de aquel momento, ella fue la encargada de grabar las demos de forma casera con sonidos midi del ordenador “bastante feos”: “Tenía claro que si quería sacar las canciones, tendría que volverlo a grabar todo”.

El resultado final habla sobre las diferentes formas que tenemos de relacionarnos: “No solo con otras personas, sino también con el entorno o con nosotros mismos”. Según Ana, aunque los temas no sigan un hilo argumental, sí que evolucionan en cuanto a los sentimientos de los que se habla: “Cada una te introduce en un universo diferente, te arropa de una manera diferente”. Unas sensaciones que pueden cambiar dependiendo del contexto. “Cuando escucho música es algo que me pasa bastante, dependiendo del día o de mi estado de ánimo una canción me lleva a un sitio o a otro. Me parece mágico que pase esto y creo que mis canciones también lo consiguen”, precisa dando por cumplido su principal objetivo, que cada persona que escuche el trabajo pueda viajar a donde quiera con sus canciones.

Lo consigue con mayor éxito en Benasque, el tema que abre vibrante un irregular EP que no termina de proyectar las mismas sensaciones infinitas en el resto de piezas. Juega con los contrastes entre voces e instrumentales en Escapar, se acerca al trip hop en la sinuosa Cristal y cierra más desprotegida en Instinto.

Precisamente, Benasque es la canción con la que presentó el proyecto con un videoclip dirigido por Carles Pons y producido por el colectivo Òrbita a comienzos de 2021. Un vídeo que finaliza con una extensa lista de agradecimientos a todas las personas que hicieron posible la pieza: “Todavía me abruma pensar en toda la gente que estuvo implicada”.

“Sacar un disco y un nuevo proyecto adelante supone muchas horas de trabajo y largas jornadas de dedicación, así que más vale estar feliz con lo que estás haciendo y hacerlo porque realmente lo necesitas”, añade Ana que recomienda a toda banda o solista emergente hacer todo “con pasión, ilusión y desde el corazón”. También habla de cómo compartir tu música es más fácil que nunca, “pero calar en la gente o perdurar es mucho más difícil”. “Tenemos acceso a tantas cosas y va todo tan rápido, que dejar huella en la gente se ha convertido en una misión muy complicada”, precisa. Por eso, recomienda igualmente no dejarse sucumbir por la inmediatez de las redes sociales y la tecnología: “Hay que saber utilizarlas y no dejar que te moldeen como artista. Son unas fuentes inagotables de inspiración y unas herramientas increíbles para hacer llegar tu música a todos los rincones, pero siempre hay que mantener una independencia artística”.

Su próximo objetivo con el proyecto es seguir haciendo canciones y tocar: “Tocaré allá donde me dejen. Ahora mismo las perspectivas son limitadas, por lo que afronto cada fecha que sale con ilusión. Me siento bastante privilegiada de poder presentar mis canciones delante del público”. Está escoltada en directo por Adrià Serasols (Borifax) a los sintes y “varias maquinitas”: “Creo que las canciones cogen un poquito de fuerza en concierto”.

Ana López finaliza la entrevista recomendando a Ariana Abecasis como talento emergente y dejándonos sus tres discos favoritos en este momento: Capacity, de Big Thief; Inner Song, de Kelly Lee Owens; y Colt, de Hilary Woods.

A continuación, puedes escuchar una lista de diez temas recomendados por TWIN, desde Jon Hopkins y Kelly Lee Owens hasta I Break Horses, pasando por Banks o Moderat: