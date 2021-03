Vermú es una banda de La Roda (Albacete) formada en 2017 por Antonio Martínez, Francisco Belmonte y Daniel Toboso. En su música alternan sonidos folclóricos (castañuelas, raveles, panderos,…) con guitarras eléctricas que evocan un indie más agresivo.

Como bien se definen ellos mismos, son “una banda de Albacete que hacemos indierock con tintes de folclore manchego“.

En 2018 publican su primer EP homónimo que les lleva a actuar en diversas salas y festivales dentro y fuera de España como el Festival de Los Sentidos, el International Pop Overthrow Festival (Liverpool) y el Nos Alive de Lisboa entre otros. Este último como parte del premio por ganar la primera edición española del concurso EDP Live Bands.

Y, por si fuera poco, su segundo álbum, bajo el título Cancionero Estoico, vio la luz el pasado mes de octubre, con una acogida sobresaliente. Conozcamos a fondo a Vermú, actualmente en el sello discográfico independiente El Tragaluz.

Según nos comentan, acerca de sus raíces “todos hemos tocado antes en otras bandas de diversa índole por separado. Desde orquestas verbeneras hasta bandas de metal, pasando por el indie, el rock and roll…etc. Por ejemplo Emilio estuvo bastante tiempo en Chucho…No sé, en ese aspecto podríamos decir que cada cual a su manera tenemos nuestro bagaje“.

Descubriendo a Vermú

Realmente, nunca pensaron que este proyecto culminara en éxito. Nos remitimos a sus orígenes inciertos: “A principios de 2016 yo tenía algunas canciones hechas, se las enseñé a Antonio y Fran y decidimos montarlas a ver qué salía. La idea primigenia era grabarlas y que se quedaran ahí. Ni siquiera teníamos pensado dar conciertos“.

Sobre su música, la definen desde este punto de vista:”Nosotros lo vemos como un acercamiento al folclore castellano, y más concretamente manchego, desde el indie. No es que se quiera transmitir nada en concreto, pero es una música que evoca lo rural y las raíces“.

Sobre sus influencias, hay pequeñas divergencias como es comprensible. Por un lado, Dani afirma que en su caso, siempre ha escuchado de todo y hay muchos grupos que le encantan que no se parecen en nada a lo que hacen: “Puestos a buscar influencias de este estilo, pues nombraría a Lorena Álvarez, Nacho Vegas, León Benavente…por ahí anda la cosa“.

Emilio lo lleva a otro nivel: “A la hora de sacar los arreglos y montar las canciones, cada uno de nosotros tiene unos gustos y unas influencias diferentes que al mezclarse producen el sonido Vermú“.

Sobre el proceso de grabación de este Cancionero Estoico, la banda comenta que “Normalmente Dani lleva al local la canción con melodía y acordes y entre todos le vamos dando forma. Suele ser un proceso muy abierto en el que cualquier propuesta es digna de ser probada. Si no nos gusta se desecha y si mola, pues para adelante con ella. Es una lluvia de ideas total“.

Sobre las salas y festivales, suscriben la siguiente opinión: “Me parece muy bien que haya una infraestructura que, por lo que cuentan, hace 40 años apenas existía. También me parece estupendo que llevemos ya bastantes años con la “moda” de los festivales y todavía no decaiga. Da mucha vida a la cultura musical en general. Lo que menos me gusta de esto es que muchas veces los carteles son muy parecidos. Son siempre los mismos grupos y parece el mismo festival en distintas ciudades“. Sobre su directo, lo tienen claro: Pasar un rato muy emocionante con algo de folclore pero también con mucha zurra.

También nos cuenta sobre su perspectiva del panorama actual, respecto a la COVID-19 y lo que ha afectado a la música actual: “El panorama actual es un poco desolador porque hasta que no haya una vacuna es prácticamente imposible volver a los conciertos y los festivales como lo hacíamos antes de la pandemia. Eso hace que haya muchísimos menos conciertos y los que salen con la mitad o menos de público de lo que sería lo normal“.

Al hecho de vivir de la música, plantean una singular opinión: “A estas alturas ya no hay que intentar vivir “de” la música sino “con” la música porque es algo que ya te acompañará siempre te dediques plenamente o no a eso“.

Sobre sus retos actuales, afirman que se encuentran presentando este nuevo trabajo y presentándolo de gira en la medida de lo posible. “Dentro de algunos meses, cuando este disco esté un poco más lejano empezaremos a montar canciones nuevas pensando ya en el siguiente“, comenta Paula sobre un futuro nuevo album.

Paula indica que “Dentro de algunos meses, cuando este disco esté un poco más lejano empezaremos a montar canciones nuevas pensando ya en el siguiente“. Deseando estamos de volver a escuchar nuevos temas.

Su escena local es destacable y rica en variedad, y entre las bandas que proceden de su región, destacan: Burrito Panza, Colorado, The Niftys, Carleti Porta.

Por otro lado, les encantaría indicarnos sus discos favoritos pero cómo no, siendo la tarea más difícil de esta entrevista, han preferido dejarla en blanco porque “es imposible decir menos de cinco discos cada uno“.

