Formar una banda en plena cuarentena y bautizar a tu primer single El Año es toda una declaración de intenciones. Componentes de grupos de la escena emergente madrileña como Tupé o Bonaire, Javier Villalba y David Ramírez, amigos de la universidad y compañeros de aventuras musicales, decidieron matar el tiempo en el confinamiento componiendo nuevas canciones que recogieran en su sonido las emociones del día a día confinados.

“No tenemos ninguna presión con el proyecto. Iremos sacando canciones poco a poco”, comentan Javier y David sobre VIID, un nuevo dúo musical que cuenta hasta el momento con dos sencillos: el mencionado single estrenado en septiembre de 2020 y Círculos, lanzado dos meses después.

Con pasado en diversos grupos musicales, David en Granada y Javier en Madrid, compaginan esta nueva andadura en la capital española con su aportación instrumental en Tupé y Bonaire. Aquí el peso vocal lo lleva Javier. “Queríamos un proyecto donde tener libertad de poder hacer las cosas sin ataduras”, explican y añaden que escriben aquello que les gustaría escuchar a ellos, sin pensar en lo qué pensarían terceras personas.

Y eso a pesar de que los dos temas lanzados parecen hablar de desamor y dirigirse a alguien en particular. “No has tenido suficiente / no bastó con hundirme en el suelo”, comienza Círculos, su último sencillo. Ambos temas, influenciados musicalmente por grupos como Beach Fossils, Wild Nothing o The War On Drugs, mezclan sintetizadores ambient y una base melódica de pop lo-fi con mejor resultado en El Año.

“Grabamos El Año cada uno en nuestra ‘habitación’. Primero creamos una estructura de batería programada y acústicas. David añadió bajo, eléctricas y algún sinte. Posteriormente regrabamos la voz y alguna guitarra eléctrica en el estudio de Javi (Blue Records) y lo terminamos de mezclar ahí”, recuerda la banda. “Pero un 80% de lo que suena se grabó de forma casera”, matizan.

“Lo pudimos hacer gracias a que tenemos equipo en casa para realizarlo de una forma más o menos profesional”, confiesan Javier y David, ya que en una situación como en la que comenzaron el proyecto habría sido casi imposible si no tuvieran lo necesario para trabajar y poner sus ideas en común.

Por tanto, las nuevas tecnologías han sido importantes en su proceso de creación. Sin embargo, no ven la digitalización como una ayuda promocional para bandas emergentes como VIID: “Las redes sociales o las nuevas tecnologías dan una mayor acceso al público, lo que no necesariamente signifique una mayor exposición y que no siga habiendo filtros y puertas a las que sea imposible acceder“. Y tienen claro las dificultades para mantenerse en una situación como la actual: “Sabemos que nuestro alcance es muy reducido y que vivir de la música de uno mismo es un lujo que pocos se pueden permitir“.

Ahora tan solo piensan en seguir lanzando canciones y disfrutar del proceso de crearlas: “Javier tiene varios temas compuestos. Estamos viendo si se adaptan al sonido y el rollo que queremos mantener en VIID”.

Javier y David terminan la entrevista recomendando las bandas emergentes en las que tocan y también el cantautor Javier Gil. Y mencionan sus tres álbumes favoritos: Lost In The Dream, de The War On Drugs; Dogrel, de Fontaines D.C.; y Turn On The Bright Lights, de Interpol.

A continuación, puedes escuchar una lista de diez temas recomendados por VIID, desde Wild Nothing hasta Led Zeppelin, pasando por El Petit de Cal Eril o The Japanese House: