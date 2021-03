A Xenia Rubio se le ocurrió un día juntar todos los temas que había compuesto relacionados con el espacio y de la mezcla nació su distópico y apocalíptico primer EP, Esfera (Futuras Licenciadas, 2021). Un trabajo que ha supuesto “un antes y un después” en su formación musical.

“Estudié piano durante cuatro años en una escuela de música de mi pueblo (La Vall d’Uixó, Castellón), donde aprendí un poco de técnica y teoría”, recuerda Xenia. Más tarde lo dejó y comenzó a centrarse en buscar un estilo propio, a componer sus primeras canciones y a colgarlas en SoundCloud. “Ahora también recibo clases de guitarra. Me gustaría seguir aprendiendo a tocar otros instrumentos”, continúa esta entusiasta de la música, cuya pretensión inicial nunca fue compartir sus creaciones.

Influenciada por los sonidos sintéticos de los 80 y la ciencia ficción, esta joven estudiante de Bellas Artes residente en Valencia publicó su primer tema en verano de 2020. Unos meses más tarde, este 5 de marzo, ha llegado a las plataformas su debut conceptual en formato EP, co-producido junto a Rubén Segovia.

De este EP, en el que por motivos conceptuales no han entrado sus dos primeros sencillos lanzados el pasado año (Montaña Rusa y Sería Lo Mejor), Xenia cuenta que quería juntar las dos cosas que más le gustan a la hora de escribir temas: contar historias y la inmensidad del espacio. “Me atrae el hecho de poder llegar a hacer que alguien se transporte a otro lugar en su cabeza con alguna de mis canciones”, confiesa la compositora y productora.

Esta sensación de evasión la consigue transmitir a través de las cuatro canciones cósmicas, brillantes y oníricas que integran el EP. Con diferentes referencias galácticas, su contenido lírico oculta un fondo mucho más terrenal. Un espejismo habla de la caída de un meteorito o “algo similar” a la Tierra, al que Xenia ve y no tiene muy claro si realmente ha sido real o producto de su imaginación; Una luz habla de una ciudad en llamas en la que busca a una persona que se niega a ver la realidad de un “inminente fin del mundo”; Esfera habla de estar en órbita, “de otro lugar al que ir”; y Desde La Luna es una canción cantada desde lejos de la Tierra dirigida a aquella persona que estaba presente desde la segunda canción.

Algunas de las canciones las escribió hace un par de años, “pero han sufrido tantos cambios que son irreconocibles”. Otras, como Un espejismo o Una luz, han sido escritas los últimos meses: “Todas siguen una historia y es algo que en un principio fue casual. Arreglando parte de las letras he conseguido un hilo narrativo sólido que las agrupara”.

La oportunidad de trabajar en este EP le llegó casi por casualidad: “Un día contactó conmigo Miguel Alemany (socio fundador de Futuras Licenciadas). Estuvimos un tiempo trabajando en mi primera canción oficial y más tarde me anunciaron como parte del sello. Ahí comencé a trabajar en mis temas de forma más profesional”.

En sus referentes musicales encajan tanto bandas de este siglo como Beach House o La Femme como los sonidos electrónicos de los 80: “Es un sonido nostálgico que a muchas y muchos jóvenes nos atrae. Fue una época de oro para los sintetizadores y cajas de ritmo, algo que está presente en todos mis temas”.

Durante el último año dice haber definido mucho más su propio estilo, marcado por esta influencia de la new wave o el synth pop: “A medida que he ido haciendo música, aprendiendo a componer, a registrarla en formato digital, a producir, a conocer gente de la industria y, sobre todo, a escuchar música desde un punto de vista en el que yo también soy creadora, me he decantado por el estilo que mejor encaja con mis necesidades de expresión”.

En este proceso ha contado también con la aportación en estudio y en sus primeros directos del batería Jaime Llorens (El Prince): “Supuso un cambio en las sesiones de producción. Asistió a varias para incluir las grabaciones de baterías. Estamos muy satisfechos con el resultado”. Jaime la acompaña en los pocos conciertos que ha podido ofrecer en este tiempo: “Nos llevamos muy bien y tenemos mucha afinidad en el escenario. Creo que poco a poco mejoramos y se nos ocurren ideas innovadoras para afrontar los directos de forma más performática, no solo musical”. El próximo lo tienen el 1 de mayo en La Pérgola de La Marina de Valencia.

“Me gustaría tener un hueco en el panorama nacional underground y espero poco a poco crecer como música y abrirme puertas a siguientes niveles“, aguarda Xenia de sus primeros pasos y se fija como reto más cercano poder participar en algún festival en streaming, ante la situación sanitaria actual: “Me encantaría grabar un directo con una estética muy cuidada que ayude a presentar mi proyecto“.

Xenia finaliza la entrevista recomendando talento emergente de la nutrida escena valenciana: Finale, Margarita Quebrada, Carlota, Mausoleo, Lisasinson, Luz Verdadera, Amy… Y escoge los tres álbumes que más le marcaron en su momento: Contre-Temps, de Flavien Berger; The Queen is Dead, de The Smiths; e Is This It, de The Strokes.

A continuación, puedes escuchar una lista de temas recomendados por Xenia, desde Mild High Club hasta She Past Away, pasando por Molly Nilsson o Golpes Bajos: