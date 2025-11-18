Nuevos Valores: YPNOSI

Fotografía: Archivo

Presentamos esta semana en Nuevos Valores a la banda de rock catalana YPNOSI. Formada por Albert Aymar (voz), Mateu Alonso (guitarra), Pol Ortega (bajo) y Leo Billy (batería), acaban de estrenar su nuevo disco Em sap greu riure (2025). Se conocieron en el barrio de Gràcia de Barcelona, y la gracia divina hizo que se juntaran a escuchar rock y ver qué pasaba en la sala de ensayo. «Nos dimos cuenta de que pensábamos igual, y lo que surgió fue tan mágico que nos tuvimos que desnudar, así surgió la banda, después nos echaron de la sala de ensayo y supimos que algo había nacido».

Y es que esta relación artística comenzó hace tiempo, se conocían de cara, coincidían en el mismo instituto, pero no sería hasta un día que coincidieron de fiesta cuando quedaron para dar forma al proyecto. Cada uno con su trasfondo musical, a Leo le apuntaron a clases de batería desde niño «Tomaron la decisión por mí, y me llevaba mi padre los miércoles a una casa okupa a dar clases mientras me tomaba la merienda». A Mateu, cuenta que le expulsaron del colegio una tarde y, estando en casa, se encontró con una guitarra y de manera autodidacta empezó a tocarla. Pol tocaba guitarra y bajo, pero se le daban mejor los graves y a Aymar le tocó la noble tarea de ser frontman, y es que si por algo destaca, es por su carisma en el escenario.

A finales de octubre han presentado su nuevo álbum Em sap greu riure, una publicación de 9 canciones, totalmente autogestionada y autoproducida. Tras varios conciertos, decidieron que era el momento de meterse al estudio a encontrar su sonido propio, sin presiones de terceros. Pasaron los tres meses de verano grabando en un sitio muy peculiar: una nevera industrial de una frutería de su barrio. «Tocamos con la puerta abierta, así quien pasara podía escucharnos… aunque no era un sitio en el que quisieras estar, hacía calor, humedad, y aunque lo pasamos mal grabando, la música salió caliente».

A esta banda no le gusta clasificarse dentro de un estilo musical aunque, por decir algo, hacen mucho rock and roll y sus referentes alcanzan todo tipo de géneros musicales: desde Pau Riba o Jaume Sisa a John Travolta, The Smiths, Nirvana o incluso algún toque de Chikilicuatre.

Este disco cuenta con un sonido único, el timbre de sus guitarras nos llena de un sentimiento teenager, siempre en movimiento y con la mirada de alguien que lo vive todo con mucha pasión. Si sumamos el carácter irónico y la lírica bromista de sus letras, nos encontramos con canciones tan frescas como su single ‘L’atracador del poble’, canciones ochenteras como ‘Ballem’, o una esencia muy rockera con ‘Quin mal em fa’. En cuanto a sus procesos de composición, nos cuentan que comenzaban con las instrumentales, algunas veces ya enteras, y les buscaban una palabra o frase pegadiza, pero si estas no tenían un carácter irónico, las canciones no pasaban el filtro. Como conclusión, Em sap greu riure es un álbum evocativo y visual que nos adentra de lleno en el curioso mundo de sus creadores.

«En general, ha habido momentos de locura. Una vez se nos perdieron todos los archivos de la grabación y un informático tuvo que recuperarlo por nosotros. Sin embargo, nadie nos ha dicho qué teníamos que hacer, hemos sido libres en el proceso y ha sido una experiencia agotadora pero muy bonita».

Y es que escuchar a YPNOSI sea de la forma que sea, y especialmente en directo, es toda una experiencia. «Nuestro proyecto es como ir al Portaventura, algo divertidísimo, con color y variedad, con canciones salvajes y tranquilas, dependiendo de lo que quieras». En directo no dejan de sorprender: con un vestuario aleatorio sacado directamente del bazar de confianza y mucho Rock & Roll, la interacción cercana con el público, el carisma y la presencia en el escenario de estos chicos no deja indiferente a nadie, es un espectáculo asegurado. «Nos encantaría habernos visto desde fuera por primera vez y ver qué pensamos de nosotros mismos».

Ante los festivales, no están a favor… es un evento hecho desde cero para vender entradas y los carteles son siempre los mismos. Al final no se tiene en cuenta a todos los proyectos locales que dan valor artístico al panorama musical. Creen, aun así, en los programadores que apuestan por nuevos proyectos pequeños, que acostumbran a tocar en salas más pequeñas. «Últimamente sentimos que ir a un festival es ir a ver un concierto de artistas que no tocan en directo, sino que todo va programado y pierde la esencia del espectáculo en vivo… nosotros apostaremos siempre por las bandas que tengan un toque diferente y que tengan un directo orgánico en el que poder moverse».

Tras presentar el disco en Razzmatazz el pasado 7 de noviembre, estos chicos están dedicados al cien por cien al proyecto, aunque admiten que hacen esfuerzos para mantenerlo a flote, compaginando algún que otro trabajo; sin embargo, se ven llegando lejos, quizá Miami, comentan. Como objetivos, la banda se propone dar más conciertos, seguir trabajando en su sonido con la clara meta de no encajar en ninguna etiqueta y llegar a crear su propio género y expandir así el rock catalán.

TEST NUEVOS VALORES – YPNOSI

¿Alguna recomendación de banda o solista emergente de la que debamos tomar nota en tu escena o ciudad?

Paupiripau… brutal! Hace rock, folk, experimental.

Para YPNOSI, la música es…

Rock&Roll!

¿Podríais decirnos vuestros tres discos favoritos?

Is This It – The Strokes

Help! – The Beatles

Transformer – Lou Reed

Canciones que han marcado a YPNOSI: