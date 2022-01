OpenMinds #11 – Gonzalo de Cos (folk / canción de autor)

OpenMinds es la iniciativa de CrazyMinds para dar voz al talento emergente de la música. Haz click aquí si quieres que escuchemos tu música. Te responderemos siempre. Y, si nos gusta lo que hacéis, te publicaremos.

¿Cómo se llama tu proyecto?

Gonzalo de Cos.

¿Quién integra la banda?

Gonzalo de Cos.

¿Cuándo echasteis a andar?

Todo surgió a partir de la necesidad de escribir canciones. Yo venía de proyectos anteriores en los que me limitaba a arreglar musicalmente las canciones. Escribir canciones se ha convertido para mí en una terapia mental, me ayuda a sobrellevar los momentos complicados y a brindar por los buenos. En el 2016, se comenzó la grabación de mi primer trabajo como Gonzalo de Cos, Los Clásicos, un disco que abría el camino del folk-pop en el que me encuentro inmerso actualmente.

La primera canción que compusisteis fue…

Soledades efímeras, una canción que habla sobre la pérdida.

¿En qué estilo encaja lo que hacéis?

Es complicado etiquetar este proyecto, aunque yo siempre lo encasillo en la mezcla de folk con canción de autor. No es ni lo uno, ni lo otro, pero creo que es lo que más puede acercarse.

¿Y cuáles son vuestras influencias?

Quique González, Josh Rouse, Lucinda Williams, Morgan, Neil Young, Pereza…

¿Cuál es vuestra meta?

Siempre se dice que la meta es vivir de esto, pero para los que estamos en esto por el gusto o la necesidad de expresarnos, de escribir canciones, vemos como objetivo seguir escribiendo y componiendo como el futuro en esta profesión. Todo lo que lo rodea es ajeno a este pensamiento; al menos, yo lo veo así.

¿Dónde os podemos seguir?

Estoy en todas las redes sociales (Instagram, Twitter, Facebook) como Gonzalo de Cos. Además, podéis escucharme en plataformas digitales o suscribiros a mi canal de YouTube, donde se encuentra todo el material audiovisual.

¿Tocáis pronto?

Puedes consultar nuestras fechas a través de las redes sociales.

Nuestra opinión en OpenMinds

La opinión del equipo de OpenMinds (@Sergio42): «Gonzalo de Cos nos lleva a un lugar cálido y seguro. Bajo un folk rock pop que nos sonará (y reconfortará) a todos, nos conduce a recuerdos y vivencias filtradas por el tiempo, aquel que cura (casi) todo y nos hace ver todo con otros ojos».

Escucha los primeros temas de Gonzalo de Cos

