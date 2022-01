OpenMinds #12 – Luviot (pop / funk / soul / rock)

OpenMinds es la iniciativa de CrazyMinds para dar voz al talento emergente de la música. Haz click aquí si quieres que escuchemos tu música. Te responderemos siempre. Y, si nos gusta lo que hacéis, te publicaremos.

¿Cómo se llama tu proyecto?

Luviot.

¿Quién integra la banda?

Victa (voz), Damy Soul (voz) Juan Marrón (guitarra y compositor/arreglista de toda la música y letras), Ohana Flores (bajo), Jorge Hidalgo (teclado) y Ernesto Pestaña (batería).

¿Cuándo echasteis a andar?

En octubre de 2020 publicamos nuestro primer single.

La primera canción que compusisteis fue…

Una que ni se publicó ni se va a publicar (risas). Fuera bromas, no publicamos todo lo que componemos pero, de las publicadas, El Hombre Gris es la primera que hicimos.

¿En qué estilo encaja lo que hacéis?

Música pop pero con claras influencias funk, soul y rock.

¿Y cuáles son vuestras influencias?

En cuanto a grupos y artistas, creo que tenemos muchas de diversos artistas. Pero, los que más directamente están en nuestras canciones pueden ser Michael Jackson, Stevie Wonder, Jamiroquai, Bruno Mars o Amy Winehouse, por decir algunos. ¡Aun así, son muchos más!

¿Cuál es vuestra meta?

Lo lógico sería decir que nuestra música guste a mucho público, pero la primera barrera que tiene un grupo emergente es simplemente que le escuchen. Si no consigues que la gente tenga la oportunidad de escucharte, no hay diferencia alguna entre hacer malas canciones u obras maestras; no puedes tener la opción de que les gusten o no tus canciones. Una buena meta es conseguir que mucha gente sepa que existen estas canciones que hace Luviot y que decidan.

¿Dónde os podemos seguir?

Estamos en todas las plataformas digitales (Spotify, Apple Music, YouTube, etc.) y en redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter…)

¿Tocáis pronto?

Ahora nos estamos centrando en los temas de nuestro segundo EP, que iremos sacando uno a uno en los primeros meses de 2022. No hay fechas fijas, pero en 2022 esperamos poder presentar el nuevo EP en muchos sitios.

Nuestra opinión en OpenMinds

La opinión del equipo de OpenMinds (@Sergio42): «El bajo domina cada una de las piezas de Luviot, en todo un viaje que parte del funk para llegar a terrenos del northern soul o del rock. Los aficionados del género encontrarán lugares comunes, y aquellos que partan de cero podrán encontrar una propuesta interesante y no tan extendida en el terreno estatal».

Escucha los primeros temas de Luviot