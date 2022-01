OpenMinds #13 – Suko Pyramid (pop 60s-70s/ jazz / indie / fusión)

OpenMinds es la iniciativa de CrazyMinds para dar voz al talento emergente de la música. Haz click aquí si quieres que escuchemos tu música. Te responderemos siempre. Y, si nos gusta lo que hacéis, te publicaremos.

¿Cómo se llama tu proyecto?

Suko Pyramid.

¿Quién integra la banda?

Antes de contestar a las siguientes preguntas quisiera hacer una confesión/aclaración:

Suko Pyramid es una “banda falsa” y yo soy su único integrante: Adrián Suchowolski.

“Falsa” porque no existe la banda como tal y “banda” porque trato de simular el sonido de una (o varias a la vez en ocasiones).



Soy un compositor y productor madrileño. Desde mi “home studio” canto e interpreto mis propios temas (manejándome con instrumentos como la guitarra clásica o el mundialmente reconocido “teclado MIDI”). Suelo colaborar con otros artistas. Pero no siempre con los mismos. Además, en muchas ocasiones, nos comunicamos tan solo a través de internet.



No tener miembros fijos me permite buscar a los interpretes más adecuados para cada canción y álbum en el que me embarco, siguiendo de esta forma algunas de las pautas de producción de Steely Dan.



También quisiera mencionar que entre mis colaboradores más fieles/usuales se encuentran los hermanos procedentes de Milwaukee Max Devereaux (con el que aparte he auto-editado tres álbumes como duo) y Nelson Devereaux (que suele tocar los vientos en mis canciones); el californiano moduS ponY, con el que tengo dos álbumes como duo publicados en formato cassette para los más “frikis”: y mi hermana Violeta.



A veces me arrepiento de haberme estancado con este nombre artístico, en vez de utilizar el que me fue dado y consta en mi DNI. Así podría ahorrarme toda esta explicación… Me suelen recordar que tengo tiempo para cambiarlo todavía. Sin embargo hay parte de mí a la que le agrada ser un poco pesado (risas).

¿Cuándo echaste a andar?

Llevo componiendo y produciendo música bajo este alias desde los 14 años (2013). En mis comienzos usaba el GarageBand que instaló mi padre en su iPad para “juguetear”. Con el tiempo, me lo acabé apropiando. En los años siguientes fui ampliando mi paleta de colores musicales a la par que iba añadiendo nuevos artefactos a mi “home studio”. Todo ello fue ofreciéndome más y mejores posibilidades de producción.

La primera canción que compusiste fue…

a primera canción que compuse se llama When The Girls Drunk (2012)… ¡Un “temazo, como el título ya deja prever… Por aquel entonces me hacia llamar “DJ Sucho” pero eso es otra historia. El primer tema que publiqué online bajo mi alias actual se titula Control and Fire (2014). Es un tema influenciado por la lectura de Fahrenheit 451 (obligatoria en el instituto que atendía). Esta fue la primera infiltración de personajes e historias narradas en mis letras; infiltraciones que se hicieron recurrentes más adelante.



Esta canción anda perdida en las profundidades de mi cuenta de Soundcloud, donde según acabo de descubrir, llevo 96 canciones publicadas en un periodo de 7 años… Valerosos aquellos que se atrevan a adentrarse en dichas profundidades…

¿En qué estilo encaja lo que haces?

Me he dejado empapar por muchos estilos. La “fusión” siempre está presente en mi proceso creativo. Hay quien me ha querido encasillar como «una mezcla disfrutona de psicodelia, pop y bossa nova», pero eso es solo cierto en contadas ocasiones. Hay quién se limita a llamarlo «Jazzy-electronic-indie-pop», mientras que otros optan por catalogarlo de «pop alternativo de vanguardia con toques barrocos». Todo depende de lo que hayan escuchado de entre mis 10 álbumes auto-editados… y con cuál de mis familiares cercanos Estes hablando.

Lo cierto, es que el elemento pop parece ser una constante en la mayoría de mis producciones, pero un «pop revenido», más cercano a los 60s-70s.

¿Y cuáles son tus influencias?

El pop detallado de Brain Wilson, el temperamento irónico de Frank Zappa y la versatilidad de sonoridades de Ryuichi Sakamoto. También me encanta Bach, Schubert, Jon Brion, Steely Dan, Lamp, Jennah Barry, Milton Nascimento, Andy Shauf…

¿Cuál es tu meta?

Seguir explorando nuevos horizontes estilísticos en mis próximas publicaciones; seguir ideando, organizando y produciendo videoclips como el que acabo de estrenar con la

ayuda de un equipo genial de estudiantes de cine que encontré en la universidad que atiendo por el momento; volver a reunir un grupo de músicos que interprete mis canciones conmigo en vivo, lo cual ya anda en marcha; y mudarme fuera de España en busca de escenas en las que posiblemente encaje mejor musicalmente.

¿Dónde te podemos seguir?

En Spotify, Apple Music y en todo el resto de servicios de streaming de menor fama que supongo, alguien usará; en Instagram porque, según he escuchado, el nuevo sistema de castas se formara según el número de seguidores que seas capaz de conseguir en la plataforma; en Youtube, para que le empiece a caer bien a la deidad que es el “algoritmo” y me conceda algo de visibilidad; en Bandcamp, si algún buen samaritano accede a comprar los álbumes y singles en formato digital o CDs para algún “nerd”; y en Soundcloud, si quieres conocer mi progreso como artista desde “las profundidades”.

¿Tocáis pronto?

Por ahora, no hay fechas a la vista.

Nuestra opinión en OpenMinds

La opinión del equipo de OpenMinds (@Sergio42): «Suko Pyramid trasciende géneros y épocas, como puede apreciarse en el videoclip de Restart. Sus canciones invitan a perderse en ellas, escuchándolas una y otra vez para atender a todos los detalles que residen en cada uno de sus rincones. Un artista único en la escena estatal».

Escucha los primeros temas de Suko Pyramid