OpenMinds #17 – Joel Carro (folk psicodélico)

¿Cómo se llama vuestro proyecto?

Joel Carro.

¿Quién integra la banda?

Joel Carro, en colaboración con Pere Solé, Kike Pérez y Héctor Tejedo.

¿Cuándo echaste a andar?

Desde muy pequeño he escuchado música en casa y eso me ha influenciado. Comencé a tocar la guitarra con 14 o 15 años, y no es hasta los 21 que empecé a desarrollar la técnica de fingerpicking y a explorar las afinaciones abiertas. Es aquí donde, por fin, voy encontrando mi voz como músico y compositor. Las primeras demos del disco Més Enllà las grabé en 2018. Fue entonces cuando comenzó todo el viaje.

La primera canción que compusiste fue…

La primera canción que compuse se llama Despierta. Fue allá por el año 2011.

¿En qué estilo encaja lo que haces?

Supongo que tiene cosas de folk, rock, psicodelia, pop, blues… Pero a mi me gusta decir que es folk psicodélico.

¿Y cuáles son tus influencias?

De épocas más remotas, Bert Jansch y Nick Drake; de panorama más actual, John Butler y Ryley Walker.

¿Cuál es tu meta?

Me gustaría poder mantener algo que creo que es muy especial, esa magia de la infancia en relación con la música. Jugar con ella, explorando mientras compongo, grabo o simplemente estoy improvisando; satisfaciéndome de lo que me da, que ya es infinito. En términos más terrenales aspiro a mejorar como intérprete y compositor, hacer más discos y colaboraciones, y, sobre todo, ¡tocar mucho más en directo!

¿Dónde te podemos seguir?

Donde estoy más activo es en Instagram, Spotify y YouTube.

¿Tocas pronto?

Haré presentación de disco en la Garriga y Barcelona, ¡pero aún no están confirmadas las fechas!

Nuestra opinión en OpenMinds

La opinión del equipo de OpenMinds (@Sergio42): «A veces, se aproxima al sonido de los últimos álbumes de The Antlers o coquetea con el sonido americana; otras, viaja de vuelta a UK para beber con el folk sesentero. En cualquier caso, su universo es cautivador y sus temas están fantásticamente grabados. Un comienzo absolutamente prometedor».

