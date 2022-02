OpenMinds #18 – från (synthpop)

OpenMinds es la iniciativa de CrazyMinds para dar voz al talento emergente de la música. Haz click aquí si quieres que escuchemos tu música. Te responderemos siempre. Y, si nos gusta lo que hacéis, te publicaremos.

¿Cómo se llama vuestro proyecto?

från.

¿Quién integra la banda?

Aunque el proyecto nació con la idea de ser una banda completa, soy solamente yo.

¿Cuándo echaste a andar?

Llevo grabando mis demos y canciones desde los diecisiete años, más o menos, pero från como proyecto, tal y como es ahora mismo, se gestó a principios de 2021. Antes he pasado por muchos otros géneros, estilos y nombres distintos.

La primera canción que compusiste fue…

La primera canción que escribí para este EP se titula redención. La primera canción que escribí en general fue una pseudo-balada-metalera que se titulaba Call a Priest.

¿En qué estilo encaja lo que haces?

No sabría considerar un estilo como tal, pero quizás, dentro de todo el abanico de indie y música alternativa, lo metería dentro del synthpop.

¿Y cuáles son tus influencias?

Björk, Nine Inch Nails y Chromatics han sido las influencias principales para este EP.

¿Cuál es tu meta?

Me encantaría poder seguir investigando este sonido, hacerlo más expansivo y llegar a lugares que aún no he descubierto. Pero, sobre todo, estoy deseando tocar todas estas canciones en directo sin parar. Es música pensada para el directo.

¿Dónde te podemos seguir?

En Instagram @_soyfran, Twitter @__soyfran, Spotify, Apple Music, Tidal y todas las plataformas de streaming.

¿Tocas pronto?

Acabo de realizar los conciertos de presentación en Madrid y Barcelona y no tengo nada más programado, pero estoy intentando cerrar cosas y estoy abierto y encantado (y, sobre todo, deseoso) de tocar donde sea. Muero de ganas.

Nuestra opinión en OpenMinds

La opinión del equipo de OpenMinds (@Sergio42): «El sonido de från es un maravilloso conflicto entre la agresividad del synthpop industrial noventero con los sonidos etéreos de Chromatics, Oberhofer o los últimos LCD Soundsystem. Una batalla de tensiones que, además, se puede bailar».

