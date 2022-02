OpenMinds #19 – Terrorists of Romance (indie-folk-rock-alternativo)

OpenMinds es la iniciativa de CrazyMinds para dar voz al talento emergente de la música. Haz click aquí si quieres que escuchemos tu música. Te responderemos siempre. Y, si nos gusta lo que hacéis, te publicaremos.

¿Cómo se llama vuestro proyecto?

Terrorists of Romance.

¿Quién integra la banda?

Vanessa Salvi (voz) y Kiko Ujaque (bajo eléctrico) son los líderes del proyecto. Como músicos, llevamos a lo mejor de cada casa: Pol Barberán (teclado y guitarra), Noel Campillo (guitarra) y Sergi Karod (batería).

¿Cuándo echasteis a andar?

2019.

La primera canción que compusisteis fue…

La primera canción que Vanessa compuso del primer álbum fue Liquid soap, allá por el 2010. Tenía otras compuestas, pero no se pusieron en el disco y no tienen nombre.

¿En qué estilo encaja lo que hacéis?

Nos definimos como indie-folk-rock-alternativo. Algunas de nuestras canciones tienen un sonido rock alternativo, en el que se reflejan nuestras influencias de los 90 y el 2000. La parte indie y folk viene de otro sonido más acústico que le damos a algunas de nuestras canciones como, por ejemplo, Thousand pieces.

¿Y cuáles son vuestras influencias?

Maika Makovski, No Doubt y Garbage. Como secundarias, podríamos decir Lana del Rey y Florence and the machine.

¿Cuál es vuestra meta?

Nuestro objetivo principal es formar parte de la música de nuestra época, componer canciones y tocarlas en todos los escenarios posibles del mundo. Hacemos música para todos los públicos y queremos llegar a la gran mayoría. En nuestros conciertos nos mostramos tal y como somos, y eso nos encanta: creemos que conectamos muy bien con nuestro público.

¿Dónde te podemos seguir?

En nuestra página web, Instagram, Spotify y YouTube.

¿Tocáis pronto?

¡Estamos cerrando una gira para el primer semestre por salas de Cataluña!

Nuestra opinión en OpenMinds

La opinión del equipo de OpenMinds (@Sergio42): «El sonido de los 90 y, sobre todo, la primera década de los 2000, es rescatado con acierto por Terrorists of Romance. Temas pegadizos, guitarreros, con ecos a Garbage o Yeah Yeah Yeahs, y pequeñas excursiones musicales en forma de folk».

