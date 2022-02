OpenMinds es la iniciativa de CrazyMinds para dar voz al talento emergente de la música. Haz click aquí si quieres que escuchemos tu música. Te responderemos siempre. Y, si nos gusta lo que hacéis, te publicaremos.

¿Cómo se llama vuestro proyecto?

The Paw-Paw Negro.

¿Quién integra la banda?

Rocío al bajo; Vero a la percursión, coros, guitarras rítmicas y teclados; Tessa a la percusión, voz principal, coros y teclados; Leinad a la guitarras rítmicas y guitarras solistas; Lluís a la batería y percusión; y Pepe a la voz solista, coros, guitarras rítmicas, guitarras solistas, sintetizadores y percusión. Además, Pepe es el letrista y compositor del grupo. Este grupo es muy «funcional y adaptable», por lo que podemos ser en directo, de 3 a 6 miembros. Incluso yo (Pepe) puedo defender en solitario nuestras canciones y ya lo he hecho en varias ocasiones.

¿Cuándo echasteis a andar?

La actual formación comenzó en octubre del 2021. La banda, como The Paw-Paw Negro comenzó en 2017, con todas las canciones en inglés y más cercanos al power pop y al N.R.A. (Nuevo Rock Americano), actualmente denominado «americana».



La primera canción que compusisteis fue…

La primera canción que compuse fue en 1991 y ni me acuerdo de su título, porque hice unas 7-8 canciones de una sentada en cuanto mi guitarrista de ese momento (en The Warm Jets) dejó una guitarra acústica en mi casa. Con la actual formación también estoy componiendo de forma compulsiva, pero creo que la primera que he hecho y llevado al ensayo es «Soy Algo Débil (S.A.D.)» en los primeros días de octubre del 2021.

¿En qué estilo encaja lo que hacéis?

Es muy complicado encasillar nuestra música, porque mezclo estilos en una misma canción, sin proponérmelo ni buscarlo y de forma natural; y porque, cuando me pongo a componer, no pienso en hacer un tema de este o aquel estilo. Pero sí es cierto que, cuando termino de componer una canción, elijo las de unos estilos para este proyecto llamado The Paw-Paw Negro. Las que no encajan en la «onda Paw-Paw» las almaceno para otros posibles proyectos que llevo fraguando desde hace mucho tiempo.

En definitiva, cuando la canción que compongo tiene trazas (en conjunto o por separado) de psicodelia, postpunk, glam rock, garage, garage-surf o incluso kraut-rock, entonces entran dentro del «Universo Paw-Pawero».

¿Y cuáles son vuestras influencias?

Nuestras influencias abarcan entre las 1.000 y 5.000 bandas o artistas que más me gustan. Es algo del subconsciente. Mi colección de música (y cine) es casi inhumanamente alcanzable para el resto de las personas que habitan en esta galaxia.

Es obvio que el nombre del grupo sale de una canción de Brian Eno incluida en su imprescindible y glorioso primer disco en solitario, «Here Come The Warm Jets» de 1973; un disco en el que, desde el glam rock, la psicodelia y el avant-garde adelanta todo lo que llegará en los años venideros, sobre todo el afterpunk o postpunk y la música actual. Aún sigue siendo vanguardia y lo seguirá siendo por los siglos de los siglos. Obviamente diré que Brian Eno es una influencia, y hoy, que me levanto muy «psicodélico y universal», os diré que los Love de Arthur Lee y los Silver Apples son también influencias para el grupo. Mañana me puedo levantar «introspectivo» y os digo que los Magazine, Joy Division o The Associates son influencias. Pero sólo son 5-6 nombres de más de 1.000.



En cuanto a los grupos que cantan en español, me eduqué escuchando canciones en todos los idiomas más corrientes en el Pop y el Rock, sobre todo el inglés (sin ninguna duda prioritario), pero también francés, alemán e italiano. Escribo letras en español desde el año 2019; anteriormente, solo lo hacía en inglés ).



De grupos españoles solo nos identificaría, en cierto sentido gamberro y transgresor, con las bandas que surgieron en la transición a la democracia, a finales de los 70 y principios de los 80, y que luego serían incluidos en ese término tan prostituido como fue la movida madrileña, donde los mejores grupos eran de fuera de Madrid, curiosamente. Grupos como Polansky y el Ardor, Siniestro Total, La Mode, Los Nikis, Aviador Dro, Los Negativos, Décima Víctima, Los Zombies de Bernardo Bonezzi, Esplendor Geométrico, Glutamato Ye-Yé, Derribos Arias o Parálisis Permanente, por poner algunos ejemplos, son los únicos que pueden tener algo en común con nosotros. Lo que se denominó «las hornadas irritantes» es lo más punk o postpunk que ha existido en España, con letras y actitudes que serían censuradas en el «movimiento censor» actual. En muchos sentidos, esos grupos son el espejo en el que nos sentimos reflejados de alguna manera, pero sin obviar que nuestras influencias son casi infinitas y mucho más extranjeras que nacionales.

¿Cuál es vuestra meta?

Tocar en la Feria de Albacete y en todas partes donde quieran un grupo «realmente diferente» haciendo música muy divertida e inteligente. Nuestra meta es subir a lo más alto y gritar al mundo que «otras músicas son posibles… y necesarias». Todo el mundo conoce a los Rolling o a los Beatles, pero no serían nadie sin Chuck Berry o Buddy Holly. Para que existan los Vetusta Morla o Viva Suecia (los digo por dar dos nombres muy populares, no por otra cosa), tiene que haber otro contrapeso en la balanza y esos somos nosotros, Atom Rhumba, Alice’s Cream, Soleá Morente, MKM, La Bien Querida, etc.

¿Dónde te podemos seguir?

Podéis seguirnos en Instagram, Facebook y Bandcamp.

¿Tocáis pronto?

Estamos ensayando en dos líneas o repertorios. Una línea es para nuestra próxima grabación y, el segundo repertorio, es para estar preparados para defender en directo nuestra propuesta musical inusual. No tenemos fechas cerradas pero, en breve, si la COVID nos lo permite, empezaremos a tenerlas.

Nuestra opinión en OpenMinds

La opinión del equipo de OpenMinds (@Sergio42): «The Paw-Paw Negro brilla en los desarrollos más extensos y ambientales, siempre reforzados por muros de guitarra cargados de influencias psicodélicas que recuerdan a un hijo bastardo entre los Planetas, el rock psicodélico que se producía en Andalucía durante los 70 y el tratamiento vocal de los grupos más rompedores de la movida».

Escucha los primeros temas de The Paw-Paw Negro