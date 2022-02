OpenMinds #23 – Berta Garrido (urban – indie)

OpenMinds es la iniciativa de CrazyMinds para dar voz al talento emergente de la música. Haz click aquí si quieres que escuchemos tu música. Te responderemos siempre. Y, si nos gusta lo que hacéis, te publicaremos.

¿Cómo se llama vuestro proyecto?

Berta Garrido.

¿Quién integra la banda?

Berta Garrido (voz y letra), Fast Boo (producción), Guisla music ( mezcla y master), 303 club (productora audiovisual), Angel Babi (directora y guionista) y No Value (Cámara y edición)

¿Cuándo echaste a andar?

El proyecto de Berta Garrido empezó en 2018 cuando junto a unos amigos decidí embarcarme a hacer música, porque era lo único que siempre me había llamado la atención. A partir de eso, empecé creando canciones con beats de internet y curioseando con diferentes estilos hasta el día de hoy, asistiendo a batallas de gallos y a open mics. Poco a poco, sin darme cuenta, me enamore de lo que un día fue mi hobbie, y decidí convertirlo en mi profesión.

La primera canción que compusisteis fue…

La primera canción fue «Techo», con un beat de internet y muy pocos recursos. Pero, aun así, es una canción a la que le tengo mucho cariño y aprecio, porque me ha enseñado a perseverar, a mirar hacia atrás y ver que todo progreso y esfuerzo va teniendo su recompensa.

¿En qué estilo encaja lo que hacéis?

La verdad es que siempre me ha costado contestar a esa pregunta, porque ni yo misma lo se. Se podría decir que hago música urbana alternativa o indie, mezclada con géneros latinos, experimentales, pop, r&b, neosoul, lo-fi y más.

¿Y cuáles son vuestras influencias?

Las influencias principales que he tenido han sido el jazz, la bossa nova, el r&b y pop. Aun así, me gusta poder escuchar todo tipo de música y, últimamente, la música urbana, alternativa japonesa, el uk garage, el dreampop y más me están llamando mucho la atención.

¿Cuál es vuestra meta?

No parar de divertirme con lo que hago, y hacer que cada vez más gente disfrute y pueda sentir lo que es mi arte.

¿Dónde te podemos seguir?

Me podéis seguir en mi perfil de Spotify, en mi canal de Youtube, en mi Instagram, en tiktok y en mi pagina de Facebook.

¿Tocáis pronto?

De momento, a causa de la situación en la que nos encontramos, no hay ningún concierto, pero, a la que sepa fechas, lo hare saber por redes sociales. No os lo perdáis, ya que este año los conciertos van a tener un aspecto nuevo y muy chulo.

Nuestra opinión en OpenMinds

La opinión del equipo de OpenMinds (@Sergio42): «Berta Garrido pertenece a una nueva generación de artistas que no tienen miedo a mezcla, explorar y llevar a nuevas cotas dentro del sonido urbano. En un tema puede recordar al french house; en otro, introducir sonidos industriales; en otro, juguetear con el nuevo r&b; en otro, recordar a las líneas líricas del nuevo trap español; y, en otro, regalar calidez en torno a un sonido lofi. En esa versatilidad, Berta brilla».

Escucha los primeros temas de Berta Garrido