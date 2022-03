OpenMinds #24 – Refugio 19 (pop – rock – psicodelia)

OpenMinds es la iniciativa de CrazyMinds para dar voz al talento emergente de la música. Haz click aquí si quieres que escuchemos tu música. Te responderemos siempre. Y, si nos gusta lo que hacéis, te publicaremos.

¿Cómo se llama vuestro proyecto?

Refugio 19.

¿Quién integra la banda?

Marcos, Juande, Rejano, Cisco y Manuel.

¿Cuándo echasteis a andar?

En 2014.

La primera canción que compusisteis fue…

«Causa del movimiento».

¿En qué estilo encaja lo que hacéis?

Pop, rock, psicodelia…

¿Y cuáles son vuestras influencias?

Death Cab for cutie, León Benavente, The Doors, The killers, El mató a un policía motorizado y muchísimas más.

¿Cuál es vuestra meta?

Volver a tocar en directo sin mascarillas ni puto virus.

¿Dónde te podemos seguir?

Nuestro día a día, en redes (Facebook, Instagram, Twitter…); nuestra música, en cualquier plataforma musical.

¿Tocáis pronto?

¡El 6 de Mayo tocamos en La Mecánica (Jaén)!

Nuestra opinión en OpenMinds

La opinión del equipo de OpenMinds (@Sergio42): «Refugio 19 es sonido Sonorama vitaminado (algo que gustará a muchos y causará rechazo a otros). Sus temas parten de los sonidos del indie español de los últimos 20 años, si bien añaden interesantes toques a modo de psicodelia setentera o trazas de las grandes bandas del rock alternativo de los 90 y de la primera década de los 2000. Eso sí, aquí no hay nada de genérico: cada tema está bien pensado («Partida y Final» es redondo) y cuenta historias con las que es sencillo conectar. ¿Para qué más?».

