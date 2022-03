OpenMinds #28 – Delone (electrónica – ambient – trip hop)

OpenMinds es la iniciativa de CrazyMinds para dar voz al talento emergente de la música. Haz click aquí si quieres que escuchemos tu música. Te responderemos siempre. Y, si nos gusta lo que hacéis, te publicaremos.

¿Cómo se llama vuestro proyecto?

Delone.

¿Quién integra la banda?

Andrés Téllez de Gregorio.

¿Cuándo echaste a andar?

Como Delone, el debut fue en 2021. Sin embargo, como productor musical, llevo en esto desde 2007.

La primera canción que compusisteis fue…

Es difícil de saber, puesto que algunas pistas vienen de temas que llevaba guardando mucho tiempo como bocetos para usarlos en algún momento. Muchas de esas melodías rondaban ya por mi cabeza desde hace casi 10 años. Ha sido un trabajo muy largo y elaborado y, sinceramente, ya no me acuerdo cuándo ni cuál pudo ser oficialmente el primer tema. Lo que sí podría decir es que «Scale» y «Letting You Go» son los últimos que compuse.

¿En qué estilo encaja lo que hacéis?

Es electrónica intensa y ambiental, pero también es un cruce entre el neo-trance y una música espiritual y con matices abstractos. Es difícil de clasificar todo el álbum en una misma etiqueta así que para mí, simplificando, siempre será electrónica en el sentido más amplio y puro de la palabra.

¿Y cuáles son vuestras influencias?

Crecí con la electrónica de los 90s (Orbital, The Chemical Brothers…), con la época dorada del Trip-Hop y todo lo que sucedía por Bristol y alrededores. Yo era feliz con eso. Sin embargo, en 2003 irrumpió el sonido del sello Border Community y puso mi vida patas arriba.

¿Cuál es vuestra meta?

Seguir siendo feliz viviendo de la música. A veces te dejas llevar por la locura de este mundo y se nos olvida lo afortunados que somos de estar aquí y ahora.

¿Dónde te podemos seguir?

En Instagram.

¿Tocáis pronto?

21 y 27 de mayo, y 3 de junio. Aun así, permaneced atentos a mi perfil en Instagram.

Nuestra opinión en OpenMinds

La opinión del equipo de OpenMinds (@Sergio42): «Parte de la electrónica noventera, pero llega mucho más allá. Delone firma un debut fantástico en el que la emoción (recordará al bueno de Jon Hopkins) no se pierde entre texturas atrevidas, dinámicas completamente fluidas y un sonido de primer nivel».

