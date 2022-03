OpenMinds #29 – Creonte (rock atmosférico – postrock – postpunk)

OpenMinds es la iniciativa de CrazyMinds para dar voz al talento emergente de la música. Haz click aquí si quieres que escuchemos tu música. Te responderemos siempre. Y, si nos gusta lo que hacéis, te publicaremos.

¿Cómo se llama vuestro proyecto?

Creonte.

¿Quién integra la banda?

David G. Baraza es el músico detrás de toda la composición de Creonte (además de ser bajista en Finde Fantasma). Cuenta con la ayuda inestimable de Carlos Keller a la guitarra y coros (Puerto Príncipe), Maik García a la guitarra (Puerto Príncipe), David Arenas (Mailers) y Abel Martínez (Puerto Príncipe).

¿Cuándo echaste a andar?

Todo empezó en 2020 en el confinamiento. Yo lo estaba pasando muy mal y lo único que me salvó de aislarme del mundo fue empezar a grabar en mi casa tanto canciones que tenía en acústico desde hacía tiempo como nuevos temas que fui creando. Al final, salieron seis temas que pasé a Carlos Hernández Nombela y que terminamos de trabajar a distancia junto a Rober Aracil a la batería.

Tras esto, fui reuniendo a los integrantes al proyecto y empezamos a ensayar para adaptarlas a directo; mientras, hice 5 temas más que el resto del grupo me ayudó a darles forma, decidiendo en abril de 2021 ir al estudio de Carlos a grabarlas para unirlas a las ya creadas. El 29 de octubre salió el primer single, «Por las guerras que proteges» y el 10 de diciembre salió el primer disco llamado «Obra y Danza» (junto al videoclip de «La Buena Intención) e hicimos el concierto de presentación en Aula Mediterráneo de Alicante.

La primera canción que compusisteis fue…

«Por las guerras que proteges». La compuse a mitad de 2019. Es la primera canción que hice para mí y que me gustó. Anteriormente he estado muchos años tocando y creando para otras bandas y obras de teatro, pero nunca había creado algo para mí y había estado satisfecho con el resultado. Le tengo un cariño especial y personal a esa canción.

¿En qué estilo encaja lo que hacéis?

Es un poco difícil catalogarnos (y que nos cataloguen fácilmente), pero estamos a caballo entre el rock atmosférico, postpunk y el postrock. Incluso nos han dicho que tiene algún toque de indie oscuro. Sobre nuestras letras, estas son un golpe de realidad personal, un camino interno de sombras y luces; de aceptar realidades que no gustan; abrazarlas, curarlas y darse esperanza.

¿Y cuáles son vuestras influencias?

Aunque escucho mucha música muy diversa y yo soy alguien muy happy, siempre me he sentido a gusto en la música oscura con letras crudas y personales que hablan de una realidad que a veces no gusta, pero que está ahí. Por esa parte, me influyen muchísimo Standstill y Nudozurdo, son dos de mis grupos fetiche. A nivel internacional, me flipan las rarezas de Radiohead y la oscuridad y pegada de Interpol. Diiv, Joy Division, Daughter. Pau Vallvé, Maria Arnal i Marcel Bagés, Animic o I am Dive son otros grupos que han estado muy presente en ese periodo de creación y grabación.

¿Cuál es vuestra meta?

Dar a conocer el proyecto y todo lo que lo envuelve y tocar: queremos tocar mucho y desnudar el alma en esos conciertos.

¿Dónde te podemos seguir?

Vía Instagram, Facebook, Spotify, YouTube y Bandcamp.

¿Tocáis pronto?

Ahora con el tema del covid está complicado programar decentemente, pero estamos trabajando fechas en varias ciudades y esperamos que se puedan hacer.

Nuestra opinión en OpenMinds

La opinión del equipo de OpenMinds (@Sergio42): «Una vez superada la barrera de la voz, que atraerá a unos y alejará a otros, la propuesta lírica y sonora de Creonte es indiscutiblemente potente. Un trabajo de guitarras fantástico, que pone en valor la reverberación y el ambiente, conducen canciones emocionantes con un mensaje distintivo en la escena estatal».

Escucha los primeros temas de Creonte