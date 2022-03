OpenMinds #30 – Mario Summers (pop chill – R&B – hip hop)

OpenMinds es la iniciativa de CrazyMinds para dar voz al talento emergente de la música. Haz click aquí si quieres que escuchemos tu música. Te responderemos siempre. Y, si nos gusta lo que hacéis, te publicaremos.

¿Cómo se llama vuestro proyecto?

Mario Summers.

¿Quién integra la banda?

¡Mario!

¿Cuándo echaste a andar?

Empecé haciendo covers en YouTube y, poco a poco, he ido descubriendo mi propio estilo. El camino a aceptarme a mí mismo es lo que me hace aceptarme y crecer como artista.

La primera canción que compusisteis fue…

«Up 2 You» fue la primera que compuse, acabé ,y producí como Mario Summers. Lo hice recién llegado de Londres con un teclado en mi habitación. No obstante, antes de esto tenía un grupito de dream pop que era una fantasía El primer temón que hicimos se llamaba «Stop Thinking Bout You».

¿En qué estilo encaja lo que hacéis?

Hasta ahora he hecho un pop bastante chill, pero ahora estoy dándole más al R&B y experimentando con bases más de hip hop y trap, con más graves. Aun así, las temáticas se mantienen. Siempre hablo de la inseguridad, la falta de cariño, la sensibilidad y la autosuperación en la búsqueda del amor propio para poder encontrar el amor en el prójimo. Como dice Mama Ru: “If you don’t love yourself, how in the hell are you gonna love somebody else?”.

¿Y cuáles son vuestras influencias?

Elton John es mi máximo referente y la razón por la que hago todo esto, pero también me inspira mucho el Bauhaus. A nivel de producción, siempre me gusta fijarme en mi diosa Ariana Grande (no me escondo) y Soto Asa.

¿Cuál es vuestra meta?

Mi meta es liberarme de mis traumas a través de mi arte, básicamente. Y si eso me permite para pagarme el alquiler y tomarme una cerveza, pues de maravilla. La meta es crecer y ser capaz de combinar mi trabajo como actor y como músico.

¿Dónde te podemos seguir?

En Instagram y YouTube. Pero vaya, que si queréis seguirme por la calle también podéis, pa pegarme un beso, pa lo que sea.

¿Tocáis pronto?

En principio, no. Mis próximos proyectos serán un cortometraje, una película y una serie.

Nuestra opinión en OpenMinds

La opinión del equipo de OpenMinds (@Sergio42): «Una elegancia electrónica inunda las canciones de Mario Summers, que explora el terreno del pop/r&b estadounidense desde una profunda sensibilidad y sinceridad. Destacan especialmente sus temas más lentos, donde da rienda suelta a sus mayores virtudes».

Escucha los primeros temas de Mario Summers