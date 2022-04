OpenMinds #34 – El Hombre Garabato (rock de autor)

OpenMinds es la iniciativa de CrazyMinds para dar voz al talento emergente de la música. Haz click aquí si quieres que escuchemos tu música. Te responderemos siempre. Y, si nos gusta lo que hacéis, te publicaremos.

¿Cómo se llama vuestro proyecto?

El Hombre Garabato.

¿Quién integra la banda?

Nicolás Hernández, voz y guitarra; Oscar Gallardo, guitarras y coros; Nacho López, teclados y coros; Guille Egea, bajo y coros, y Carlos “Kata”, batería y coros.

¿Cuándo echaste a andar?

El grupo se formó en 2010, fruto de retales de otras formaciones y de la amistad con músicos granadinos. Empezamos la casa por el tejado y nos fuimos a Madrid a grabar un LP; después, nos volvimos a Granada y hemos estado grabando EPs. Seguramente pronto solo grabemos singles. Al revés que todo los grupos.

La primera canción que compusisteis fue…

La que da el nombre al grupo: «El Hombre Garabato». Está en una demo de 4 canciones que nunca se publicó.

¿En qué estilo encaja lo que hacéis?

Es difícil definirnos, porque siempre decimos que somos muy rock para el pop y muy pop para el rock. Un periodista dijo alguna vez que hacíamos rock de autor; quizá esa sea una buena definición. En cualquier caso, las definiciones son necesarias, pero irrelevante e insuficientes. La música es más grande y más rica que un concepto que la acota y la reduce a un estrecho margen.

¿Y cuáles son vuestras influencias?

El tema de las influencias es algo complicado. Cuando los periodistas preguntáis por ellas, los grupos, más que decir la realidad, dicen los grupos que les gustan, o a los que les gustaría pareceres, pero no siempre sus influencias reales, las de verdad. En cualquier caso, a nosotros nos gusta mucho Nick Cave, Eels o The National. Pero si oyes nuestra música. quizá no ves ni rastro de estos grupos en las canciones. En la escena nacional nos gusta mucho Nacho Vegas o Lapido.

¿Cuál es vuestra meta?

Subsistir sin arruinarnos. Son muchos los grupos que se iban a comer el mundo y al segundo disco abandonaron, porque es duro continuar cuando cada disco es una lucha. También nos gustaría poder seguir expresando emociones libremente en nuestras grabaciones. Pedimos poco. ¿O mucho?

¿Dónde te podemos seguir?

Es muy fácil seguirnos en redes sociales, tan solo teclear nuestro nombre en el buscador.

¿Tocáis pronto?

¡El 6 de mayo tocamos en el Festival En Órbita de Granada!

Nuestra opinión en OpenMinds

La opinión del equipo de OpenMinds (@Sergio42): «La evolución de El Hombre Garabato continúa. Partiendo del rock de autor, han labrado un sonido emocionante y tensionado, con pequeños toques de los clásicos noventeros alternativos e incluso de la americana más desértica. Suenan a Lapido, a Pájaro, a 091, a León Benavente o a Julio de la Rosa, pero, sobre todo, a ellos mismos».

