OpenMinds #35 – La China Lina (pop rock – indie pop – alternativa)

OpenMinds es la iniciativa de CrazyMinds para dar voz al talento emergente de la música. Haz click aquí si quieres que escuchemos tu música. Te responderemos siempre. Y, si nos gusta lo que hacéis, te publicaremos.

¿Cómo se llama vuestro proyecto?

La China Lina. Joaquín Busto «Joako», el que os corresponde.

¿Quién integra la banda?

César Matas al bajo, Facundo Tovo (batería), Alberto Carrasco (teclados) y Joaquin Busto (guitarra y voz).

¿Cuándo echaste a andar?

Nuestro primer contacto fue a principios de 2020. Durante la pandemia el poder trabajar juntos y de manera presencial se nos complicó bastante, así que hasta septiembre de ese mismo año no podemos decir que la banda estuvo formada. César, Facun y yo éramos la primera formación pero en la grabación de nuestro primer álbum se incorporo Alberto Carrasco a la formación… para quedarse.

La primera canción que compusisteis fue…

Sin duda alguna, fue un tema que venía arrastrando desde hace tiempo que se titula “Lo seguimos intentando”. El cambio y desarrollo en el que derivó esta canción fue brutal cuando se lo presenté a La China Lina. Originalmente lo había compuesto para que fuera un tema en acústico, una sola voz y guitarra, muy rollo cantautor, pero fue pasarlo por la batidora… ¡y madre mía! Pop fresco y guitarrero con un mensaje claro: no abandonar y seguir luchando hasta con uno mismo por tus sueños, metas o ilusiones.

¿En qué estilo encaja lo que hacéis?

Siempre es complicado responder a esto: cada componente viene de un género diferente o se siente identificado en otros estilos. Llevarlo a un punto común es complejo, como ya te puedes imaginar. En cualquier caso, tenemos mucha “open-mind” para disfrutar de sonidos y estilos nuevos. A rasgos generales, lo que hacemos sería pop-rock, pero es cierto que se perciben detalles muy “indies” más frescos y trabajados. Indie pop, indie rock, alternativa… En nuestro primer álbum cada tema se podría encajar en estilos diferentes.

¿Y cuáles son vuestras influencias?

A mí, personalmente, la explosión indie de los 90 me marco bastante: Surfin’ Bichos, Planetas, Sexy Sadie, los primeros Piratas… Y, a nivel internacional, Sonic Youth, Pixies, Radiohead, Guided by Voices… Si estuvieran aquí el resto de los componentes, estoy seguro que no coincidiríamos en ninguna de las bandas que nos han influido (risas).

¿Cuál es vuestra meta?

De momento, se ha cumplido. Pensábamos que iba para largo el poder tener grabado nuestro primer álbum, pero las ganas, motivación y un poco de suerte ha hecho posible acortar los plazos y algo que teníamos para largo pues ha resultado en tiempo record. Ahora entramos en la fase de poder “crear parroquia” y “visibilidad”. Nos gustaría hacer una gira nacional en pequeñas salas que nos vea crecer como banda sin perder ninguno de los motivos por los cuales nos hemos juntado. Por otro lado, el segundo disco ya lo tenemos enfocado y estoy seguro de que sorprenderá.

¿Dónde te podemos seguir?

Desde este link tendréis acceso a todas nuestras redes. También podéis curiosear nuestra web, donde encontrareis un poco de todo.

¿Tocáis pronto?

Estamos cuadrando fechas para tres festivales en Madrid, Sevilla y Barcelona ahora mismo todo está un poco en el aire debido a restricciones y a que en marzo entraremos de nuevo a grabar. En Mayo sí tenemos una fecha confirmada: 20 de mayo en Barcelona.

Nuestra opinión en OpenMinds

La opinión del equipo de OpenMinds (@Sergio42): «La China Lina revive (si es que alguna vez se fue) la escena alternativa española de los noventa. Temas con un fondo pop y un contenido lírico trabajado que contienen pequeñas historias que componen un mismo universo. «Sola», por cierto, es de escucha imprescindible».

