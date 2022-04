OpenMinds #36 – Enrique Octavo (rock – pop – alternativo)

OpenMinds es la iniciativa de CrazyMinds para dar voz al talento emergente de la música. Haz click aquí si quieres que escuchemos tu música. Te responderemos siempre. Y, si nos gusta lo que hacéis, te publicaremos.

¿Cómo se llama vuestro proyecto?

Enrique Octavo nos llamamos y nos pusimos el nombre hace más de 10 años cuando los reyes no eran eméritos ni estaban denostados. Era una forma de señalar que todos los reyes son, al fin y al cabo, humanos y esclavos de sus pasiones y vanidades, algo que igual ahora se entiende mejor. Además, no hay que olvidar que Enrique Octavo inventó el divorcio, una religión y hizo reina a una plebeya. Básicamente, hizo lo que le dio la gana como todos los reyes y sin disimular. A menudo, no nos pillan la intención del nombre del grupo.

¿Quién integra la banda?

Actualmente, Enrique Octavo somos José Bolívar a la voz y guitarra rítmica, que estoy desde siempre; Daniel Vázquez en coros, guitarra solista y theremin; Alberto Moreno al bajo, y Rafael Peñafiel a la batería. También se han unido al grupo Javier Ángel Morillo y Alfonso Gutiérrez Márquez, que son los técnicos de sonido y han sido también los productores de las dos últimas canciones.

¿Cuándo empezasteis?

Con esta formación empezamos en 2018 para tocar en directo el disco «Mirar las vistas». Dani se había incorporado a la guitarra en las presentaciones de «Inclitissimus», el LP anterior, que también grabamos con Paco Loco en su estudio como trío con Alexis y Vicente del grupo Versálico. Antes, íbamos como dúo en acústico con José Romero a la batería, que grabó los dos primeros discos con Damián Cabrera y José Moreno. En una década, han sido las tres formaciones más estables y con las que hemos grabado y tocado más a menudo en directo.

La primera canción que compusisteis fue…

Se llamaba «La Primera vez» y la subí a Myspace hará 15 años con la primera maqueta que hicimos cuando era solo un proyecto personal. Para ello, me ayudó Zahara, que me daba clases de canto por entonces y vivía en Granada; y Pepe del grupo Fiona May y Tony Tunait, que me hicieron mis primeras grabaciones de modo casero. Con una de ellas nos seleccionaron para el concurso de maquetas de la sala Planta baja, montamos la banda para tocar en directo y grabamos el primer disco.

¿En qué estilo encaja lo que hacéis?

Es un estilo muy personal marcado por las letras, porque ya sea en acústico o en eléctrico, es el denominador común. No encajamos en ningún estilo: creo que no encajamos en nada en general y es complicado a veces para buscar conciertos. Hacemos rock con ironía y algo de rabia con un toque pop en algunas canciones y espíritu alternativo. Somos independientes, pero se ha pervertido tanto la palabra como estilo, que ya no nos identifica en nada. Es más fácil escucharlo que definirlo.

¿Y cuáles son vuestras influencias?

Nos han influido todos los grupos de Granada por verlos de cerca y en sus inicios cuando éramos jóvenes. Bandas como 091, Los Planetas o Lagartija Nick. También nos influencias grupos actuales, porque pinchamos como DJs asiduamente y comparto música que me gusta personalmente con los otros componentes para justamente influirles, si bien no sé si lo consigo. Hablamos de grupos como Parquet Courts, de los que me gusta ese toque Lou Reed, o grupos nacionales como Thee Operators, que son de Asturias y me gusta mucho su disco.

¿Cuál es vuestra meta?

La más inmediata es volver a tocar en directo, ya que tenemos una mini gira en ciernes. También te diría grabar el quinto disco y sacar algún single. En realidad, vamos grabando single a single en Abeto 5 y tenemos las canciones más o menos listas, aunque todavía no está acabado del todo. Las canciones resumen este tiempo y sería guay registrarlo antes de que se nos olvide todo otra vez.

¿Dónde te podemos seguir?

Nos podéis seguir en redes sociales y en YouTube o en Spotify. Es muy útil para nosotros que lo compartáis las canciones o los videoclips en vuestros perfiles personales, porque vamos ganando seguidores uno a uno. Eso sí, sobre todo, nuestros conciertos son la mejor forma de acercarse al grupo y conectar o no con lo que hacemos de forma directa.

¿Tocáis pronto?

Tocamos en La Jornada de Olvera en Cádiz el viernes 8 de abril, en Málaga en la Polivalente el 15 de abril, en Alhaurín el Grande el 16 de abril en Artsenal, en Manilva el 29 de abril, en Sevilla en Ladydrama Café Teatro el 19 de mayo, en Cáceres en Psicopompo el 22 de mayo, el 16 de junio en Granada… ¡Y todavía hay más fechas por confirmar!

Nuestra opinión en OpenMinds

La opinión del equipo de OpenMinds (@Sergio42): «Canciones personalísimas con ideas ingeniosas detrás, un rollazo tremendo y un trabajo de guitarras muy interesante, que se siente cómodo bebiendo tanto de Pavement como de Lagartija Nick, Cloud Nothings o las canciones más pop rock de Crepúsculo. Un caso más en el que una trayectoria notable y extensa no es reconocida por la industria como se merece».

