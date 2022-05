OpenMinds #40 – Lüco (Neosoul, RnB, blues, indie)

OpenMinds es la iniciativa de CrazyMinds para dar voz al talento emergente de la música. Haz click aquí si quieres que escuchemos tu música. Te responderemos siempre. Y, si nos gusta lo que hacéis, te publicaremos.

¿Cómo se llama vuestro proyecto?

Lucía Arias, pero mi nombre artístico es Lüco .

¿Quién integra la banda?

De momento, solo yo. ¡Estoy ahora mismo en la búsqueda de banda para poder empezar a hacer conciertos!

¿Cuándo empezasteis?

Llevo toda la vida cantando y escribiendo en diferentes proyectos (tengo 26 actualmente), pero fue en la cuarentena de 2020 cuando me decidí a darle forma de EP a mis ideas propias.

La primera canción que compusisteis fue…

«A Tiempo», que ha sido el primer single del proyecto, publicado en enero de este año 2022

¿En qué estilo encaja lo que hacéis?

En teoría, podría entrar en la onda del NeoSoul, pero mezcla RnB de los 90, blues, influencias españolas algo más folklóricas y mucho mucho indie.

¿Y cuáles son vuestras influencias?

Hay tantas… Me identificaría con cantantes emergentes como Astrid Canales, pero también Stevie Wonder o Amy Winehouse son referencias melódicas que no pueden evitar asomarse en mis temas. La música española de Presuntos Implicados o Alejandro Sanz también están muy presentes en las composiciones.

¿Cuál es vuestra meta?

Vivir de la música, en general. Ya sea como cantautora, compositora, corista… Pero que pueda vivir de lo que amo y aportar todo eso a los demás.

¿Dónde te podemos seguir?

En todas las plataformas de audio (Spotify, Tidal, Amazon, Apple, Weezer…) y Youtube, así como en las redes (principalmente Instagram: @luco.mp3). Aquí tenéis un link a todo: https://linktr.ee/luco.mp3

¿Tocáis pronto?

Actualmente estoy en la búsqueda de banda, pero sí puedo decir que este mes de mayo, el viernes 13 y el domingo 15, habrá un doble lanzamiento de fin de semana. El viernes saldrá el tercer single, «Experimento #3», y el domingo el cuarto en discordia, «Plaisir». Se podrán escuchar en todas las plataformas de audio, y con esos dos estrenos daré por concluido el release de este primer EP original.

Nuestra opinión en OpenMinds

La opinión del equipo de OpenMinds (@Sergio42): «Parece que Lüco parte exclusivamente del urban (con pequeñas exuberancias vocales fruto de su influencia del R&B), sin embargo, sus dos temas publicados hasta las fechas, hacen pequeños giros sonoros que recuerdan maravillosamente al pop de la música noventera. Merece la pena estar pendiente de sus próximos lanzamientos para terminar de confirmar hacia dónde se dirige su propuesta y si, definitivamente, tiene una voz propia en la escena emergente»

