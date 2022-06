OpenMinds #41 – Martín Puig (Bedroom pop cercano)

OpenMinds es la iniciativa de CrazyMinds para dar voz al talento emergente de la música. Haz click aquí si quieres que escuchemos tu música. Te responderemos siempre. Y, si nos gusta lo que hacéis, te publicaremos.

¿Cómo se llama vuestro proyecto?

Martín Puig.

¿Quién integra la banda?

Martín Puig es mi proyecto personal, pero me encanta tocar con banda. Somos Víctor Valera a la guitarra y samplers; Isma Mateo al bajo; Eva Soler a los sintetizadores y voces; Kevin Chepe a la baterí,a y Martín Puig guitarra y voz principal. No obstante, también toco en formato trío y en solitario. Cada momento tiene su formación y su aura.

¿Cuándo empezasteis?

El 10 de febrero de 2020 grabé una melodía que se me repetía en la cabeza (acabaría siendo «Llamps i trons»). 2020 me lo tomé con paciencia y dedicación para encontrar el sonido que me enorgulleciera y salir con un disco, y no fue hasta el 15 de julio de 2021 donde salió la canción. Me acuerdo de ese día porque dejé el curro.

La primera canción que compusisteis fue…

‘Llamps i trons’, y me abrió el apetito.

¿En qué estilo encaja lo que hacéis?

Definiría mi música con un fuego muy pequeño, pero que no se apaga y que da siempre calor. “Bedroom pop cercano”.

¿Y cuáles son vuestras influencias?

Como nombres propios te diría Ferran Palau, Santiago Auserón, The New Raemon, Santiago Motorizado, Pau Vallvé, Mac DeMarco y The Growlers.

¿Cuál es vuestra meta?

Hacer música que me rete, tocar en muchos escenarios y con distintos formatos y seguir componiendo.

¿Dónde te podemos seguir?

En Spotify, YouTube e Instagram.

¿Tocáis pronto?

Tocaremos en La Muriel, Barcelona, el 29 de junio. ¡Tenemos ganas de anunciar más fechas!

Nuestra opinión en OpenMinds

La opinión del equipo de OpenMinds (@Sergio42): «Martin Puig hereda la tradición del pop catalán actualizado de las últimas dos décadas y no tiene miedo a mezclarlo con los sonidos lofi que han acompañado nuestras playlist durante los últimos años. El resultado es sorprendentemente coherente. Música acogedora, íntima y cálida».

Escucha los primeros temas de Martín Puig