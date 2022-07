OpenMinds #43 – Vivak (instrumental – folk – flamenco)

OpenMinds es la iniciativa de CrazyMinds para dar voz al talento emergente de la música. Haz click aquí si quieres que escuchemos tu música. Te responderemos siempre. Y, si nos gusta lo que hacéis, te publicaremos.

¿Cómo se llama vuestro proyecto?

Vivak.

¿Quién integra la banda?

Aitor Carrasco (percusión) Iñaki Beruete (guitarra) y Jon Ander Campos (guitarra).

¿Cuándo empezasteis?

Vivak es un proyecto musical que surge en verano del 2020, después del confinamiento. Tres amigos nos juntamos con dos guitarras y un cajón flamenco, y empezamos a tocar un poco para aprovechar el rato que nos dejaban juntarnos. Empezamos a investigar e improvisar distintas melodías y, nos dimos cuenta de que podía quedar bien un grupo acústico instrumental.

Durante 2021 trabajamos las canciones cuando nos dejaban en el local y, cuando no, con las tecnologías desde casa. En noviembre de 2021 entramos en el estudio de nuestro amigo Aimar Ibarzabal (Ilun Produkzioak) y grabamos un EP de cuatro canciones. Dicho EP se estrenó el 14 de enero de este año.

La primera canción que compusisteis fue…

La primera canción que compusimos fue «1520». Esta canción estaba pensada para otro proyecto de metal en el que estábamos los 3 integrantes, pero decidimos adaptarla a este nuevo formato. Salió en el sofá de casa con una guitarra acústica. Tiene un compás 6/8 que hace bailar (behin batian loiolan, tipica cancion folkorika vasca) que básicamente salió de la nada. El acorde la menor es uno de los acordes con mejor sonoridad que hay, al menos para mí, junto al re menor; sí, somos melancólicos. Nos gustó como salió el arpegio y decidimos darle forma.

¿En qué estilo encaja lo que hacéis?

Nosotros decimos que hacemos música instrumental acústica, pero tocamos diferentes estilos: desde el folk y el flamenco, hasta el ambiental.

¿Y cuáles son vuestras influencias?

Nuestra principal influencia es la banda de New York City Of The Sun, y luego bandas como Toundra o Explosions In The Sky. Aunque no sea de nuestro estilo, los tres somos grandes fans de la banda Lukiek, que en mayor o menor medida también nos ha influenciado.

¿Cuál es vuestra meta?

Dar todos los conciertos que podamos y llevar nuestra música a todos los sitios que podamos. Seguir componiendo canciones, y disfrutar de la música y el camino que hagamos.

¿Dónde te podemos seguir?

En todas las redes sociales somos vivakband.

¿Tocáis pronto?

Todavía no tenemos ninguna fecha cerrada pero estamos trabajando en próximas fechas que iremos anunciando en nuestras redes.

Nuestra opinión en OpenMinds

La opinión del equipo de OpenMinds (@Sergio42): «¿Conocéis esos momentos acústicos del post rock que acaban derivando en una explosión de distorsión? Vivak, creando unas bonitas atmósferas y partiendo de la simplicidad de las guitarras y el cajón flamenco, extiende esos momentos poniendo en valor el folklore. Si no os suena mal esta descripción, es ineludible que les sigáis la pista para ver cómo evoluciona su particular proyecto».

Escucha los primeros temas de Vivak