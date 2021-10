OpenMinds #2 – Bigote Chino (Pop barroco/neopsicodelia)

OpenMinds es la iniciativa de CrazyMinds para dar voz al talento emergente de la música. Haz click aquí si quieres que escuchemos tu música. Te responderemos siempre. Y, si nos gusta lo que hacéis, te publicaremos.

¿Cómo se llama tu proyecto?

Bigote Chino.

¿Quién integra la banda?

Alberto Charro, Luiggi García, Víctor Martínez y Antonio Viwe.

¿Cuándo echasteis a andar?

Como cuarteto empezamos a ensayar justo hace un año, pero el proyecto Bigote Chino lleva cociéndose desde hace más tiempo, concretamente desde que Alberto hizo un intento de crear una one-man band en 2018. De hecho, se hizo un par de bolos de esta manera, pero la familia fue creciendo muy lentamente hasta la llegada de Antonio, el último bigotudo en llegar.

La primera canción que compusisteis fue…

Pues ya comenzamos tocando un puñado de temas que tenía Alberto compuestos tiempo atrás y es difícil decir cuál es el primero, pero casi siempre empieza todo con una canción llamada El Mutante, que aún no tenemos grabada en estudio.

¿En qué estilo encaja lo que hacéis?

Hay temas de pop barroco, otros de neopsicodelia, otros que recuerdan a surf mezclado con actitud punk… Son muchos años de escuchar todo tipo de música en nuestro subconsciente y se puede apreciar lo que hacemos.

¿Y cuáles son vuestras influencias?

Si hacemos caso al testimonio de nuestro público post concierto, podríamos nombrar a grupos sixties como The Zombies o Left Banke y cosas más actuales como The New Pornographers o Allah-Las.

¿Cuál es vuestra meta?

Sacar discos y viajar todo lo posible

¿Dónde os podemos seguir?

Estamos más activos en Instagram y Facebook, pero nuestra música podéis encontrarla en todas las plataformas digitales. En el canal de Youtube de Lunar discos encontraréis muy pronto un nuevo videoclip.

¿Tocáis pronto?

El 22 de octubre en Caravaca Power Pop, el 19 de noviembre en Elefante Blanco de Madrid y el 17 de diciembre en La Madriguera de Murcia.

Nuestra opinión en OpenMinds

La opinión del equipo de OpenMinds (@Sergio42): «Bigote Chino sabe jugar al borde del precipicio. Entre guitarrazos y atmósferas del pop sesentero se cuelan melodías adictivas que nos llevan a un espacio temporal incierto, pero fascinante».

Escucha los primeros temas de Bigote Chino