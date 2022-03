OpenMinds #25 – Nolan R (punk – post hardcore – alternativa)

OpenMinds es la iniciativa de CrazyMinds para dar voz al talento emergente de la música. Haz click aquí si quieres que escuchemos tu música. Te responderemos siempre. Y, si nos gusta lo que hacéis, te publicaremos.

¿Cómo se llama vuestro proyecto?

Nolan R.

¿Quién integra la banda?

Nolan R es mi proyecto en solitario. En directo y sesiones de estudio suelo contar con Migle y Javier Sanjurjo a las guitarras, Marta Merlo al bajo y José Luis Badalt a la batería.

¿Cuándo echaste a andar?

Nolan R empieza en enero de 2021 cuando hago por amor al arte dos canciones. Aunque no es hasta finales de 2021 cuando lanzo mi primer single: «Ellos Viven».

La primera canción que compusisteis fue…

Pues hace tanto que ni me acuerdo, la verdad… Al final, son 16 años haciendo canciones, así que ni idea… ¡pero seguro que tenía distorsión a tope!

¿En qué estilo encaja lo que hacéis?

Me resulta muy difícil clasificar Nolan R en este momento. He preguntado varias veces por Twitter a ver que opina la gente que me escucha y no termino de sacar nada en claro. Diría que una mezcla de bandas como Idles, Viva Belgrado, At the Drive-In, Nirvana y Fugazi, si eso tiene sentido. Al final, es mezclar punk y post-hardcore con las tendencias alternativas y sonidos más actuales pero sin perder el espíritu de esos géneros.

¿Y cuáles son vuestras influencias?

Pues 100% Nirvana, The Strokes y At The Drive-In como principales. A un nivel secundario, seguro que sale toda la corriente punky inglesa de Sex Pistols, Buzzcocks y Joy Division. De las bandas más actuales, no pueden faltar Idles.

¿Cuál es vuestra meta?

Seguir disfrutando de las canciones. No tengo realmente objetivos de «llegar» o «dedicarme a esto». Eso es algo que me haría muchísima ilusión pero, siendo honestos, con 34 años, si no ha pasado algo, ya es difícil que ocurra. Realmente, quiero disfrutar de tocar. Disfrutar de los conciertos y pasarlo bien con todo esto. En el pasado, sí he tenido unas inquietudes más de festivalear y todas esas cosas… Al final, todo esa mercadotecnia, aplicada a algo que me gusta tanto disfrutarlo en su lado más natural, acabó por quemarme y alejarme de algún proyecto importante del que formaba parte.

¿Dónde te podemos seguir?

En cualquier plataforma de streaming como Nolan R y en las redes sociales: principalmente, Twitter e Instagram.

¿Tocáis pronto?

De momento, quiero cerrar bien el EP. A partir de ahí, veré qué opciones nos deja el Covid. Lo que sí tengo claro es que no quiero tocar con cuidado, sillitas, etc. Quiero que la gente que quiera venir a un conci de Nolan R solo tenga que estar preocupada por si está pogueando mucho o poco. Tengo esperanzas de poder hacer algo en esta línea por abril-mayo. En cualquier caso, antes de meterme en la dinámica de confirmaciones / cancelaciones, quiero estar muy seguro que puedo hacer un concierto con las máximas garantías de salud para todxs.

Nuestra opinión en OpenMinds

La opinión del equipo de OpenMinds (@Sergio42): «Con tan solo dos temas, Nolan R se posiciona como un nombre a seguir en el panorama del post hardcore más alternativo de nuestro país. En su particular mezcla, sonidos contemporáneos se mezclan con la agresividad y el tratamiento vocal directo del punk rock primigenio. Un interesante cliffhanger que deja con ganas de más».

Escucha los primeros temas de Nolan R