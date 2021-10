OpenMinds #3 – Julio Cable (Power Pop)

OpenMinds es la iniciativa de CrazyMinds para dar voz al talento emergente de la música. Haz click aquí si quieres que escuchemos tu música. Te responderemos siempre. Y, si nos gusta lo que hacéis, te publicaremos.

¿Cómo se llama tu proyecto?

Julio Cable.

¿Quién integra la banda?

La banda actual se llama Los Infollables. Llevan tocando conmigo desde 2018

¿Cuándo echasteis a andar?

Hace mucho, mucho tiempo. En una galaxia muy lejana.

La primera canción que compusisteis fue…

La primera canción que escribí posible sea algún tema de la banda Fondo Perdido que aparece en el álbum La Máscara (Matasello 1987).

¿En qué estilo encaja lo que hacéis?

Habitualmente me encuadran en el powerpop.

¿Y cuáles son vuestras influencias?

Sin duda, los clásicos de los 60s (Beatles, Stones, etc.), pero también toda la new wave de finales de los 80s (desde The Clash, Police, Squeeze, Big Star), etc.

¿Cuál es vuestra meta?

Continuar haciendo esto el resto de nuestras vidas, que es justo lo que hacemos. Por lo tanto, tenemos éxito.

¿Dónde os podemos seguir?

Nos podéis seguir en las redes sociales (Facebook o Instagram) y en www.juliocable.com

¿Tocáis pronto?

Estas son las fechas de nuestros próximos conciertos:

25 de noviembre – Aulario de la bomba UCA (Cádiz). Junto a The Crackers.

10 de diciembre – Teatro Central Lechera (Cádiz)

21 de enero – La Guarida de Ángel (Jerez)

15 de febrero – Galería Blanco y Negro (El Puerto de Santa María)

Nuestra opinión en OpenMinds

La opinión del equipo de OpenMinds (@Sergio42): «Melodías brillantes, armonías que llevan a otros momentos y guitarras con toques contemporáneas dentro de una base del pop sesentero. ¿Es necesario algo más?»