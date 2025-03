R.E.M.: Sus 5 mejores discos de estudio ordenados de «peor» a mejor

«Algunas personas nos dicen que nos callemos y hagamos música, que no les importa lo que digan las estrellas del rock. Pero no entienden lo que significa vivir en una democracia. Es tu libertad, es tu derecho hablar de lo que sientes. ¿Por qué no lo hace todo el mundo? No hay gloria en la apatía… Recuerdo que en el apogeo de la guerra de Vietnam había gente en Jefferson Airplane pidiendo la disolución del gobierno, y luego tomaban cocaína, se subían a un Mercedes y volvían a sus mansiones. Hoy en día pasa lo mismo. Es hora de ponerse de pie y hacerse notar» (Peter Buck)

Por sus siglas, REM (Rapid Eye Movement) representa la fase del sueño durante la cual éstos se suceden de manera más intensa. La palabra en sí también se asocia a la Red de Emisoras del Movimiento de la cadena radiofónica española que existió durante la dictadura franquista. Sin embargo, R.E.M. como marca, es también del nombre de una de las bandas más influyentes de la música de rock alternativo. Según sus miembros, el nombre fue elegido al azar mientras buscaban palabras en un diccionario.

R.E.M., musicalmente hablando, es una formación de rock estadounidense formada en Athens (Georgia) durante 1980. Sus integrantes Bill Berry (baterista), Peter Buck (guitarra), Mike Mills (bajo) y Michael Stipe (voz), destacaron por el estilo de guitarra arpegiada, la calidad vocal, su presencia escénica y sus letras, así como por las líneas de bajo melódicas, el estilo de batería ajustado y los coros. La banda se separó amistosamente en 2011 y sus miembros se dedicaron a proyectos en solitario.

Como formación llegaron a vender más de 90 millones de álbumes en todo el mundo. Sus álbumes más exitosos fueron Out of Time (1981) y Automatic for the People (1992) pero existen otros discos que merecen ser elegidos como especiales. Aunque las opiniones sobre sus mejores trabajos pueden variar, aquí se muestra una lista de sus cinco álbumes más destacados, ordenados de «peor» a mejor, según la crítica y el impacto que han tenido, pero sobretodo, teniendo en cuenta la propia selección de un servidor. Comencemos…

5. GREEN (1988)

Fue un éxito comercial, tanto de público como de crítica. Algunos lo definen como un álbum fascinantemente ecléctico. Para su impulso la banda se involucró en una gira mundial de 11 meses publicando cuatro singles al respecto: Orange Crush, Stand, Pop Song 89 y Get Up. Desde el punto de vista estrictamente musical, el álbum es una mixtura de temas eléctricos y acústicos.

La portada fue creada por el pintor de líneas minimalistas Jon McCafferty. En ella expresa el color y la textura como imitación de la la corteza de los árboles. Como disco obtuvo un doble platino en los EE. UU, y fue el primer álbum de oro de la banda en el Reino Unido. Kurt Cobain (de Nirvana) lo incluyó entre sus 50 mejores álbumes de todos los tiempos.

Por su parte, la revista Sounds lo clasificó en el puesto 62 de su lista de «Los 80 mejores álbumes de los 80». The Times lo posicionó en el puesto 70 sobre «Los 100 mejores álbumes de todos los tiempos» mientras que NME lo ubicó en el puesto 274 de su catálogo de los «500 mejores álbumes de todos los tiempos».

4. DOCUMENT R.E.M. NO. 5 (1987)

Se trata de un álbum oscuro y melancólico pero exquisitamente concebido. A pesar de su dureza, se convirtió en el mayor éxito de R.E.M. en ese momento. Alcanzó su primer Top 10 en las listas estadounidenses gracias a The One I Love, y el grupo consiguió su primer disco de platino. La revista Slant incluyó al álbum en el puesto número 17 de los Mejores álbumes de la década de 1980. Algunas canciones hacen referencia al escepticismo americano frente la conflictiva relación con Irán durante la era de Ronald Reagan.

El disco contiene fotografías de Michael Meister y Sandra-Lee Phipps en equipo con Jim McKay Group. Todo el álbum trata sobre el caos y el fuego. Es una mirada al mundo a través de noticias realizadas por reporteros mansos, desconcertados, engañados, atados, recortados y serviles. Peter Buck dijo al respecto: «Todo lo que tienes que hacer es encender la televisión y ver como te inundan de mentiras absolutas las personas que se supone gobiernan este país».

3. NEW ADVENTURES IN HI-FI (1996)

Es un disco lleno de referencias culturales y alusiones a la fuerza de los pensamientos más profundos que nunca se exteriorizan sin pasar antes por un proceso creativo. Diez años después de su publicación, llegó a ser disco de platino en Estados Unidos, un dato que contrasta con las monstruosas ventas de discos anteriores como Out of Time y Automatic for the People.

Sin duda, es un disco impresionante y su valor ha ido creciendo con el paso del tiempo. En su època encabezó las listas del Reino Unido, Australia y de varias naciones europeas. Marcó el comienzo del período en el que la banda se volvería más popular. Es el favorito de muchos fans, incluido Thom Yorke (quien además escoge a Electrolite como el tema más preferido de la carrera de R.E.M.). Michael Stipe lo considera el pico creativo de la banda. El arte de portada diseñado por Chris Bilheimer y Michael Stipe. Muestra un paraje desértico como símil de la forma en que el disco fue grabado, de ciudad en ciudad, a raíz de la gira MonstersTour.

2. OUT OF TIME (1991)

El álbum fue platino en cuatro ocasiones en EE. UU. Vendió más de 11 millones de copias en todo el mundo. Su éxito permitió convertir a R.E.M. en una banda de culto a nivel internacional. El arte de cubierta muestra el nombre del grupo y del álbum en una especie de heráldica amarilla con bordes negros sobre un fondo color caramelo o amarillo ocre. La edición española muestra pinturas al óleo con tonos ocre. Ganó tres premios Grammy en 1991: uno como mejor álbum de música alternativa, y dos por el single Losing My Religion, convirtiéndose con los años en la canción más famosa y exitosa del grupo. Out of Time debutó en el número 1 en Estados Unidos y volvió a esa posición semanas después.

En 1998, en una votación hecha por los lectores de la revista Q, el disco se colocó en el puesto 38 de los mejores álbumes de todos los tiempos; en la misma lista, pero del año 2006, lo reubicaron en el puesto 37. En 2006, el álbum fue elegido por la revista Time como uno de los 100 mejores discos de todos los tiempos. Previamente el álbum también fue elegido como uno de los mejores álbumes de todos los tiempos por la revista Rolling Stone, y seleccinado para el libro sobre los 1001 Discos que hay que oir antes de morir.

1. AUTOMATIC FOR THE PEOPLE (1992)

El álbum fue un éxito a nivel comercial y de crítica, con tres top 40 hits en los Estados Unidos. Contiene los sencillos Man on The Moon y la ultra popular Everybody Hurts.​ Es uno de los discos más vendidos de la banda y uno de los mejores de los años 90. El álbum fue incluido en la lista de los 500 Mejores Álbumes de la Historia de la Rolling Stone, ocupando el puesto 249 en su reedición del 2012. Bono, líder de U2, se refirió a este álbum como «el disco de country más grande jamás hecho».

Automatic for the People presenta reflexiones sobre la mortalidad, la pérdida, el duelo y la nostalgia. Llegó a vender más de 18 millones de copias en todo el mundo. El nombre del álbum hace referencia al lema del restaurante Weaver D’s Delicious Fine Foods. La mayoría de los críticos, lo definen como el mejor álbum jamás grabado de R.E.M. El álbum también fue incluido en el libro 1001 Albums You Must Hear Before You Die.

MENCIONES ESPECIALES

MONSTER (1994)

Es un álbum icónico para muchos fans y críticos, sin embargo, Monster tiene, para mí, cuatro de canciones buenas (What’s the Frequency, Kenneth?, Crush With Eyeliner, Bang And Blame, I Took Your Name, tema con cierto aire rollingstoniano y Circus Envy con sonido muy al estilo de Nirvana.

Las muerte del actor estadounidense River y la de Kurt Cobain fueron dos factores importantes en la la composición de Monster. Ambos mantenían una estrecha amistad con Michael Stipe, vocalista de R.E.M. El álbum, liderado por el exitoso sencillo What’s the Frequency, Kenneth? debutó en el número 1 en los Estados Unidos y al menos en otros siete países. Al mismo tiempo, recibió críticas generalmente positivas. Se lanzaron cuatro sencillos más del álbum, incluidos los éxitos del top 20 del Reino Unido: Bang and Blame, Strange Currencies y Tongue.

LIFE´S RICH PAGEANT (1986)

Es otro de los discos infravalorados. Contiene buenas canciones, sobre todo las seis primeras. El resto del álbum es una mezcla de pistas máas mediocres entre las cuales destacan como mejores I Believe y Superman, ésta última bajo una sonoridad que recuerda al sonido hippie de los 60. El álbum fue bien recibido por la crítica aunque entre el público hay opiniones de todo.

Piense lo que se piense, Life’s Rich Pageant alcanzó el puesto número 21 en el Billboard 200 de Norteamérica, convirtiéndose rápidamente en disco de oro. En otros territorios, el álbum también tuvo un gran desempeño, alcanzando el puesto número 43 en el Reino Unido y obteniendo la certificación de platino en Canadá. Personalmente considero que es un buen trabajo que se diferencia de otros discos de la banda.

LOS MEJORES VIDEOS DE R.E.M.

«Siempre he pensado que la sexualidad es algo muy resbaladizo. Se tiende a clasificar y etiquetar, y creo que las etiquetas son para los alimentos Y La comida enlatada» (Michael Stipe)

CERRANDO FILAS

«Pasamos por un período en el que estábamos realmente cansados de ver y leer sobre nosotros, cansados de ser poetas solemnes de masas, el enigma envuelto en un misterio. La vida es más grande que TODOS NOSOTROS» (R.E.M.)

Aunque los motivos de su separación nunca fueron completamente aclarados, el cansancio de las largas giras y ciertas contradicciones entre la fama y por mantener la autenticidad, marcaron un estado de confusión vital y artística que terminó pasando factura, siendo la ruptura el resultado final. A pesar de ello, siempre permanecieron como amigos cercanos. Su legado musical es muy amplio y abarca distintos puntos clave.

Como banda de éxito supieron lidiar las consecuencias de la fama aferrándose a la normalidad hasta el final. Su unión familiar contribuyó a ello así como el hecho de conservar la buena dinámica de trabajo evitando los protagonismos personales. Esto les ayudó a centrarse en su música y su arte.

Su ligero pero complejo sonido, marcó un estándar para décadas siguientes. Muchas bandas posteriores no hubieran existido sin la inspiración de R.E.M. Sus presentaciones en vivo fueron auténticos despliegues de dinamismo, comvocatoria y precisión. Los arpegios guitarrísticos de Peter Buck sembraron escuela y las profundas letras poéticas llegaron a alcanzar cotas universales a través de la voz peculiar y conmovedora de Stipe. Sin duda, R.E.M. fue un grupo esencial para entender la evolución del indie y del rock alternativo.

Por todo lo dicho, queda más que evidenciado que R.E.M. fue una banda pionera del rock alternativo. Rápidamente consolidó su estilo y fama internacional. No siempre mantuvo la inspiración, pero sí conservó la honestidad y la credibilidad, dos virtudes muy escasas en el mundo de los artistas. Como sostiene el incombustible Neil Young, «el óxido nunca descansa» y R.E.M. es especialista en la inoxidabilidad.