AmyJo Doh & The Spangles / 15 Canciones para 15 Momentos

AmyJo Doh & The Spangles se encuentran en plena presentación de su nuevo single Take a stand. La diversión está asegurada con ellos y es que en parte, es la forma en la que afrontan la música. Además, estarán de gira en la Sala Pícaro (Toledo) el próximo 16 de octubre y promete ser un bolazo.

Y con este buen rollo que nos transmiten, hemos querido saber sus quince canciones elegidas para momentos variopintos, y aquí tenemos sus respuestas.

1 – Canción para un funeral

My Way – Frank Sinatra…. en principio, y luego lo del Sex Pistols.

Me encanta el cancionero, y espero que ya cuando muera (que no será muy pronto) haya llegado a hacer muchas cosas que he querido …y ¡A mi manera!

2 – Canción para poner de melodía de despertador

How d’ya like your eggs in the morning – Dean Martin y Helen O’connel

Escúchalo y dime ¡Cómo NO! Ja,ja,ja. Perfecto para las mañanas …aunque el intro tendría que entrar suavemente.

3 – Canción para recibir a seres de otra galaxia, léase extraterrestres

Starman – David Bowie.

Para que sepan que hay buena música aquí… y con esta canción me gustaría decirles «Bienvenido, ya te estábamos esperando amigos«.

4 – Canción para un resacón

Hurt – Johnny Cash.

Después de auto sabotaje me pregunto (si puedo pensar): Por qué, por qué, por qué, ¡Nunca vamos a aprender!

Le adoro a él, a su voz y a su guitarra.Con la capacidad a llegar directamente a la herida y describirlo perfectamente, ni tienes que pensar más, cerrar los ojos o quizás abrir otra cerveza para ayudar este resacón je,je,je.

5 – Canción sadomasoquista para un mal día

Fuck You – Lilly Allen.

Me chifla esta canción…Ella es una poeta urbana. ¡Y tiene muy buen mensaje todos los haters!

6 – Canción para tu boda/arrejuntamiento

All you need is Love – The Beatles.

Un mensaje fantástico para cualquier futuro. Lo pondría cuando entro por el aisle y que la gente hacen los trompetas.

7 – Canción para perder la jodida cabeza

Nails, Hair, hips, heels– Todrick Hall.

¡La descubrí hace poco y me encanta! Me transporta directamente al pista de baile. La letra es muy graciosa y la música buenísima. Escúchala y a ver si puedes estar sentado.

8 – Canción para cerrar los ojos y dejarse llevar

Smile and Dance – AmyJo Doh & The Spangles

Un canción que sacábamos hace un año y me parece que te lleva a otros momentos…yo voy directamente al espacio y vuelo con los colores musicales.

9 – Canción para ir a correr

Jump n’ Shout – Basement Jaxx

Pura energía…quizás terminaré bailando más que corriendo…pero por lo menos estoy moviendo.

10 – Canción para un día de playa

You can get it if you really want – Jimmy Cliff.

Esta canción es super verano para mí y aunque esté en la mitad de un invierno tormentoso…a escuchar este me hace sentir calor, optimismo…y puedo imaginar sol, playa, y un cóctel en la arena.

11 – La jodida mejor canción de amor

Mint car – The Cure

Me parece muy romántica y lindo sin ser muy cheesy. Las letras y música, es un fiera total para el corazón. Y lo más happy de The Cure.

12 – Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar

Barbie girl – Aqua.

¡Ni quería poner el titulo!ja,ja,ja…hay miles así pero te queda en la cabeza que supongo tiene efecto ‘azúcar‘ en un parte del cerebro.

Por otro lado hay que darles un aplauso, es tan mala pero supongo su mérito es en el éxito que ha tenido.

13 – Canción más rara que hayas escuchado

It’s Party Time again – George Van Dusen

¡Es genial! Tengo su disco en vinilo y su party trick es que puede ‘yodellear‘ y tocar la armónica a la vez! (la toca con su nariz).

14 – Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado

This Charming Man – The Smiths.

Me ha costado esta pregunta MUCHO. Tenía una lista de 3000 canciones y CREO que ha ganado ésta porque NUNCA me aburro de oírla.

Las letras, la música…cuando la escucho de repente en una fiesta…¡A BAILARRRRR!

15 – Canción para una manifestación

Take A Stand – AmyJo Doh & the Spangles.

¡Se puede! Este canción es una llamada a afrontar estes cosas que ya no te vale.

Basta de aguantar cosas que nos hacen daño o que nos mantienen abajo. «The time has come and the time is now!«.

Desde aquí se despiden con un caluroso saludo a nuestros lectores:

¡Gracias por leer esto! Espero que hoy es un gran día para todos, os quiero y me encantaría saber qué pensáis de nuestra nueva canción take a stand.

Love n rock n’roll Always xxxx

AmyJo Doh & The Spangles – 15 canciones para 15 momentos en Apple Music

AmyJo Doh & The Spangles – 15 canciones para 15 momentos en Spotify