Anaté / 15 Canciones para 15 Momentos

¿Os parece que haya mejor plan para empezar la semana que conocer nuevos artistas y su música? Si os apetece que os regalemos un poco los oídos, hoy os invitamos a descubrir a Anaté, la colaboración entre la cantante y compositora Ana y el productor Delman cuyo estilo musical se define por una influencia downtempo, pero abarcando una variedad de géneros.

Con influencias reconocibles como Hooverphonic, Massive Attack y Morcheeba en el lado de la producción, y Sade, Dido y Amy Lee en las melodías y armonías vocales, les descubrimos gracias a su nuevo single, After, que se inclina aún más hacia el género pop suave, aunque ya nos avisan que su estilo musical «está en constante evolución, ya que hacemos música principalmente por pasión».

Una filosofía que definen a la perfección con una frase que podría servirles perfectamente de lema: «A menudo nos dejamos llevar por la inspiración, sin poner límites a nuestro trabajo creativo». Ahora, descubrámoslo con su single y las respuestas al cuestionario de 15 Canciones para 15 Momentos.

1 – Canción para un funeral

Monty Python – Always look on the bright side of life. Solo una pequeña canción de ánimo, la muerte es, en última instancia, solo una parte de la vida 🙂

2 – Canción para poner de melodía de despertador

Fatboy Slim – Right here, right now. La canción me hace sentir decidido y contiene un gran mensaje para tener en cuenta todos los días: solo concéntrate en el momento presente.

3 – Canción para recibir a seres de otra galaxia, léase extraterrestres

Prodigy – Out of space. Solo para hacerles saber que también estábamos tratando de encontrar otra raza o especie en el espacio desde hace tiempo.

4 – Canción para un resacón

Jajaja, ¡gran pregunta! Definitivamente elegiría el sonido del silencio para esta, pero si tiene que ser una canción, entonces probablemente Bob Marley – Three little birds. Para recordarme a mí misma que «todas las pequeñas cosas van a estar bien» pronto 😀

5 – Canción sadomasoquista para un mal día

System of a down – Chop Suey! Me hace sentir enfadada cada vez sin razón aparente, por lo que definitivamente encajaría fácilmente en un día de mierda.

6 – Canción para tu boda / arrejuntamiento

Bloodhound Gang – The Bad Touch. Solo por diversión, no me gusta tomarme las cosas demasiado en serio 🙂

7 – Canción para perder la jodida cabeza

Prodigy – Smack my bitch up. Absolutamente hipnótica, especialmente con ese interludio.

8 – Canción para cerrar los ojos y dejarse llevar

Air – All I need. Hermosa canción, mi cabeza simplemente levita cada vez que la escucho.

9 – Canción para ir a correr

Survivor – Eye of the tiger. Solo porque lo encuentro hilarante (referencia a la escena de Rocky).

10 – Canción para un día de playa

Harry Styles – Watermelon Sugar. Vibraciones veraniegas al 100%.

11 – La jodida mejor canción de amor

Elvis Presley – Can’t help falling in love. Siempre me siento muy enamorada cuando escucho esta canción, simplemente tiene ese poder.

12 – Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar

Odio es una palabra fuerte, pero digamos que todos hemos escuchado suficientemente el Happy de Pharrell Williams. Sin embargo, la canción es buenísima para canturrear y honestamente logra ponerte de muy buen humor cada vez 🙂

13 – Canción más rara que hayas escuchado

Soy bastante abierta cuando se trata de música, me resulta difícil hablar sobre una canción que sea «rara». Pero ya que quiero responder a la pregunta, no consigo disfrutar del estribillo de Body de Megan Thee Stallion. Voy a sonar como una vieja anticuada pero… simplemente no lo entiendo: D

14 – Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado

Bohemian Rhapsody de Queen. Una obra de arte tan atemporal.

15 – Canción para una manifestación

Pink Floyd – Another brick in the wall. Siento que esta canción tiene el poder de unir a la gente por una causa. Me da vibraciones de «luchar contra el sistema».

Y para despedirnos, ¿un saludo o mensaje para los lectores de CrazyMinds?

¡Espero que hayáis disfrutado este divertido ejercicio tanto como yo y que estéis atentos a nuestros próximos lanzamientos! Por último.. no te tomes la vida demasiado en serio 😛 Con amor, Anate

