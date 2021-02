Ara Fiore – 15 Canciones para 15 Momentos

Ara Fiore (antes solamente ARA) es un grupo de música de Córdoba formado a finales de 2018 por Ara Sánchez (voz), Fran López (teclados), Pedro Encabo (guitarra), Rai Recio (bajo) y Manu Hurtado (batería), y caracterizado por sus ritmos enérgicos con abundantes matices y una voz femenina con mucha fuerza. Publicaron su primer trabajo Ilusión Caótica en 2019, un EP de 5 canciones grabado en los estudios Reno (Madrid) y producido por Luca Petricca y Karim Burkhalter con la colaboración de Carlos Sosa (batería de Zahara y Fuel Fandango).

Tras todo un año de presentaciones, telonearon a Sidecars en el Cabrasound, gracias a resultar ganadores del concurso de este festival. Este pasado 2020 grabaron su primer LP en Neo Box estudios, Aranda de Duero, producido por José Caballero, del que ya hemos podido escuchar dos singles Himno de los No Vencidos y Golpe Seco. Aún no nos han desvelado cuando saldrá este esperado largo, pero nos prometen que nueva música está pronto por llegar

1 – Canción para un funeral

James Blunt – Goodbye my lover. Es una canción muy bonita y sentimental. Compuesta para una persona a la que perdió.

2 – Canción para poner de melodía de despertador

Fightstar – Wake up. Una canción con energía para poder empezar el día con muchas ganas.

3 – Canción para recibir a seres de otra galaxia, lease extraterrestres

Anni B Sweet – Buen viaje. La atmósfera de la canción nos parece muy etérea, muy del espacio. Una buena bienvenida para seres de otros mundos.

4 – Canción para un resacón

Explosions in the Sky – Your hands in mine. Esta banda es una perfecta elección para esos días en los que apetece escuchar la música de fondo para lidiar con nuestro dolor de cabeza.

5 – Canción sadomasoquista para un mal día

Christina Aguilera – Hurt. Es una canción preciosa pero… DUELE.

6 – Canción para tu boda/arrejuntamiento

Bruno Mars – Marry you. Hemos visto tantos vídeos de Flashmobs de pedidas de mano con esta canción, que se nos hace imposible pensar en otra canción para una boda.

7 – Canción para perder la jodida cabeza

System of a Down – Chop Suey. No se nos ocurre una canción mejor para poner en una fiesta y perder la cabeza bailando.

8 – Canción para cerrar los ojos y dejarse llevar

Queen – Love of my life. Cualquier canción de Queen es para perderse en ella y escuchar cada uno de sus matices. Pero este es un ejemplo reciente que se nos ha venido a la cabeza.

9 – Canción para ir a correr

Macklemore & Ryan Lewis – Can´t Hold us feat. Ray Dalton. Nosotros somos más de cardio que de salir a correr. Pero esta canción es un chute de energía para hacer ejercicio.

10 – Canción para un día de playa

Carlos Sadness – Amor Papaya. Nos trae recuerdos de una boda de unos amigos que fue en la playa. Además creo que la música es muy acorde al lugar.

11 – La jodida mejor canción de amor

La discografía entera de Alex Ubago. Yo creo que no necesita explicación. Es el mejor hablando de amor y punto.

12 – Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar

Mago de Oz – Fiesta Pagana. Es muy difícil elegir una canción que odies y te haga cantar a la vez. Pero creo que esta canción representa muy bien esa idea. Canciones que tienes aborrecidas, pero que en una fiesta no puedes evitar cantarlas.

13 – Canción más rara que hayas escuchado

Nine Inch Nails – Hurt. Es una canción tan extraña que crea una gran incomodidad. Tiene un montón de capas distintas en las que perderte con la canción.

14 – Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado

Queen – Bohemian Rhapsody. Queen son unos genios musicalmente hablando. Combinan a la perfección complejidad musical y canciones que quedan en tu cabeza para siempre. Ya que nos ponemos a soñar…

15 – Canción para una manifestación

Aurora – The seed. Es una canción que describe muy bien lo que vivimos con el medio ambiente actualmente. Como bien dice la canción, no podemos comer dinero.

Ara Fiore – 15 canciones para 15 momentos en Spotify

Ara Fiore – 15 canciones para 15 momentos en Apple Music