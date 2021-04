En junio del año pasado Arde Bogotá publicaron un EP de cinco temas con el que dieron el pistoletazo de salida a una carrera y un sonido propios, con indudable tinte generacional. Con motivo del lanzamiento de El tiempo y la actitud (2020), tuvimos la oportunidad de charlar con ellos y conocer un poco mejor lo que hay detrás de este proyecto de rock con incuestionable presente y más que prometedor futuro.

Desde entonces, no ha pasado ni un año y ya tienen listo su primer larga duración, que llevará por título La noche y estará en la calle el próximo 7 de mayo. De ese álbum ya conocemos dos singles de adelanto (Abajo y Millenial) y, visto lo visto, estamos seguros de que este disco será uno de los lanzamientos más importantes de este año a nivel nacional.

Antes de que todos los focos se centren en sus nuevas canciones, pedimos a la banda de Cartagena que compartan con nosotros una playlist muy especial, eligiendo 15 canciones para 15 momentos muy concretos.

1 – Canción para un funeral

Cala Vento – Fin de Ciclo. Es una canción bonita para contar un final.

2 – Canción para poner de melodía de despertador

Kanye West – POWER. El bpm perfecto para despertar con energía.

3 – Canción para recibir a seres de otra galaxia, léase extraterrestres

Camarón de la Isla – La Leyenda del Tiempo. Si vienen a culturizarse, que empiecen por lo más básico.

4 – Canción para un resacón

Michael Kiwanuka – Love & Hate. Algo tranquilo, reflexión y melancolía por lo que hicimos anoche.

5 – Canción sadomasoquista para un mal día

Carlos Madrid – Campeones de Invierno. Una canción sobre las victorias que no cuentan. Pura tristeza y nostalgia.

6 – Canción para tu boda/arrejuntamiento

The Beach Boys – God Only Knows. El amor es el final de Love Actually.

7 – Canción para perder la jodida cabeza

Idles – Mother. Perder la cabeza es poder gritar “motherfucker” a todo lo que te den los pulmones.

8 – Canción para cerrar los ojos y dejarse llevar

Camarón de la Isla – Nana del Caballo Grande. El silencio y su voz están muy bien para cerrar los ojos.

9 – Canción para ir a correr

Foals – What Went Down. Es una canción que, de alguna manera, te pone rabioso y con ese ritmo es imposible no correr hacia alguna parte.

10 – Canción para un día de playa

Two Door Cinema Club – What You Know. Esas guitarritas y melodías tan alegres me hacen pensar en coche, sol, y ventanas bajadas.

11 – La jodida mejor canción de amor

Elton John – Your Song. La letra lo dice todo.

12 – Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar

Oasis – Wonderwall. Aunque Oasis mola mucho, está demasiado manida. Actualmente dejaríamos solo los 10 primeros segundos.

13 – Canción más rara que hayas escuchado

Vitas – 7th Element. El estribillo habla por sí solo.

14 – Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado

Queen – Bohemian Rhapsody. Es una pieza musical exquisita, tanto instrumental como vocalmente. Habría sido un placer haberla inventado o participado.

15 – Canción para una manifestación

Tierra Santa – Mejor Morir En Pie. Esta canción representa la fuerza de resistir. Imprescindible para cualquier manifiesto.

Arde Bogotá – 15 canciones para 15 momentos en Spotify