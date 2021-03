A Bum Motion Club los descubrimos en 2019 en uno de nuestros Nuevos Valores. Cinco jóvenes de Aranjuez apadrinados por Víctor Cabezuelo (Rufus T. Firefly) que se juntaron para evadirse de la rutina, luchar contra la ansiedad y alejarse de las preocupaciones mediante la música.

Su último EP Niebla ha llegado a las plataformas este 2021 y, según explican, habla justo de todo lo que les llevó a armar una band, de las sensaciones y experiencias que atraviesan y viven todas las personas de su generación.

Hoy, son los protagonistas de nuestra playlist en la que eligen 15 canciones para 15 momentos…

1 – Canción para un funeral

Explosions In The Sky – Your Hand in Mine. Es una canción perfecta para echar de menos, recordar cuando tenías cerca a esa persona querida y podías estirarte un poco y tocarla.

2 – Canción para poner de melodía de despertador

Idles – Danny Nedelko. Un poquito de punk para comenzar el día animado y luchar por hacer un mundo mejor.

3 – Canción para recibir a seres de otra galaxia, léase extraterrestres

Deafheaven – Near. Si vienen a destruirnos que antes escuchen esta canción, se ablanden y no nos hagan nada.

4 – Canción para un resacón

Joyce Manor – Constant Headache. ¡Cállate y déjame pasar esta resaca tranquilo!

5 – Canción sadomasoquista para un mal día

September Malevolance – I Shut Doors and Windows. Estoy bien, estoy bien.

6 – Canción para tu boda/arrejuntamiento

Cold Cave – Glory. “Today’s the day my life is going to change“.

7 – Canción para perder la jodida cabeza

Title Fight – Secret Society. Vamos a romper cosas.

8 – Canción para cerrar los ojos y dejarse llevar

The Chemical Brothers – The Pills Won’t Help You Now.

9 – Canción para ir a correr

Gouge Away – Stray / Burnt Sugar.

10 – Canción para un día de playa

Wallows – These Days.

11 – La jodida mejor canción de amor

Wild Nothing – Shallow Water.

12 – Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar

Avril Lavigne – Sk8er Boi.

13 – Canción más rara que hayas escuchado

Merzbow – Requiem.

14 – Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado

Cala Vento – Teletecho.

15 – Canción para una manifestación

Minor Threat – It Follows.

Bum Motion Club – 15 canciones para 15 momentos en Spotify