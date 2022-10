Calm Attack / 15 Canciones para 15 Momentos

Cada viernes, llega una cantidad a veces inabarcable de nuevas canciones y discos a nuestros oídos, que poco a poco vamos degustando y disfrutando. Hace unos días, nos llegaba esta propuesta de Calm Attack, una nueva banda de rock alternativo procedente de Escocia y que según ellos mismos nos dicen, tienen grandes influencias de nombres como Biffy Clyro y Thirty Seconds to Mars.

Con esta tarjeta de presentación, pudimos escuchar su nuevo single, This Is Our Time, que precisamente sale hoy mismo, viernes 14 de octubre, acompañado de un videoclip dirigido por Stuart Alexander (Del Amitri, Saint Phnx, etc.) y grabado en los famosos acantilados Arbroath Cliffs de su tierra natal.

Formada por Chris Paterson (voz y guitarra), Rory Jamieson (bajo) y Lucas Zawadski (batería), el grupo lleva desde 2019 dándose a conocer, primero a través de versiones y luego compartiendo, poco a poco, singles como este recién llegado This Is Our Time con los que se han hecho un hueco en diversas emisoras británicas y han compartido escenario con grupos como Twin Atlantic, the X certs y The Twilight Sad.

Para nosotros, ha llegado el momento de conocerles mejor, y por eso, se enfrentan a nuestro cuestionario de 15 canciones para 15 situaciones.

¿Con qué nos sorprenderán?

1 – Canción para un funeral

Radiohead – Decks Dark. Esta canción tiene un sonido ambiental realmente oscuro que encajaría con las sensaciones de un funeral y evoca la imagen de un alma trascendiendo fuera del cuerpo.

2 – Canción para poner de melodía de despertador

Thirty Seconds to mars – Up In The Air. Esta canción tiene tanta energía que pondrá en marcha tu vida cada mañana.

3 – Canción para recibir a seres de otra galaxia, léase extraterrestres

Coldplay – Aliens. Esta es una de mis canciones favoritas de Coldplay y sería la canción perfecta para dar la bienvenida a los extraterrestres y presentarles nuestro mundo y nuestra música. Parece que fue escrita para este propósito.

4 – Canción para un resacón

Low Roar – Dreamer. Esta canción será la medicina que sanará tu alma y relajará todo tu ser.

5 – Canción sadomasoquista para un mal día

IAMX – Spit It Out. Soy un gran fan de IAMX. Esta canción siempre suena mejor cuando tienes un mal día, pero siempre puede hacerte sentir mejor.

6 – Canción para tu boda / arrejuntamiento

Biffy Clyro – Space. Esta es una canción muy hermosa que haría llorar a todos y sería buena para bailar lentamente.

7 – Canción para perder la jodida cabeza

Sigur Ros – Kveikur. Esta canción te llevará por completo a un estado de trance y te hará perder la cabeza.

8 – Canción para cerrar los ojos y dejarse llevar

Switchfoot – Vice Verses. Cada vez que escuches esta canción te transportará a donde quieras estar.

9 – Canción para ir a correr

Bush – More Than Machines. ¡Con esta canción en modo repetición nunca serás capaz de dejar de correr!

10 – Canción para un día de playa

The Goo Goo Dolls – Big Machine. Esta canción será la banda sonora perfecta para un día de playa, tiene el calor del sol y el poder de las olas en las melodías.

11 – La jodida mejor canción de amor

The Calling – Wherever You Will Go. Me encanta este tema porque tiene una gran letra y una melodía muy fuerte y sólida.

12 – Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar

Venga Boys – The Vengabus. ¡Es demasiado pegadiza!

13 – Canción más rara que hayas escuchado

Biffy Clyro – Slurpy, Slurpy, Sleep, Sleep. Aunque es un poco rara, es una de mis canciones favoritas en estos momentos y te transporta a un viaje musical.

14 – Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado

Switchfoot – Dare You To Move. Me encanta la letra y el significado detrás de esta canción. Se trata de convertirte en quien quieres ser. Me hubiera encantado haber escrito esta canción.

15 – Canción para una manifestación

Hans Zimmer – Time. ¡Esta canción hará que cualquier manifestación parezca épica!

Y para despedirnos, ¿un saludo o mensaje para los lectores de CrazyMinds?

¡Realmente esperamos que disfrutéis de nuestra nueva música y esta nueva lista de reproducción! Fue divertido decidir las pistas. ¡Nos encanta España y esperamos hacer una gira allí algún día!

