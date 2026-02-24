Colectivo Panamera / 15 canciones para 15 momentos

«Soy Pepe Curioni de Colectivo Panamera e hice un viaje por mi universo musical. Este 2026 estamos inmersos en la gira “10 Años en Movimiento”, que nos llevará por primera vez a Latinoamérica, reafirmando nuestro espíritu viajero y la conexión con la música sin fronteras«.

Con estas palabras os presentamos a esta magnifica formación: Colectivo Panamera. Fusiona el rock más auténtico con ritmos latinoamericanos como la rumba, el carnavalito, la cumbia y el calypso, creando un sonido propio, festivo y lleno de energía. Con una propuesta fresca y mestiza, la banda convierte cada concierto en una celebración colectiva.

Un show concebido como una gran fiesta donde el repertorio se construye a partir de las canciones más escuchadas de su carrera, reunidas en un mismo directo. Aquí podéis ver las fechas de la extensa gira.

Son muchas las bandas y artistas que ya han pasado por esta divertida sección. Ahora os dejamos con las quince canciones que nos propone para momentos variados de la vida, ¿Qué te parecen?

1 – Canción para un funeral

I Hope That I Don’t Fall in Love With You – Tom Waits. Un clásico total melancólico y nostalgico, es necesario beber whisky.

2 – Canción para poner de melodía de despertador

Viajando por el mundo de Manu Chao, Karol G. En estos momentos me pone de buen humor escuchar esa canción, seguro que en unos meses la odiaré 😉

3 – Canción para recibir a seres de otra galaxia, léase extraterrestres

El disco completo de The dark side of the moon de Pink Floyd un psico-viaje de recibimiento en toda regla.

4 – Canción para un resacón

El disco completo de la banda sonora de Once de Glen Hansard y Marketa Irglova es un disco muy de resacón o de domingo de lluvia.

5 – Canción sadomasoquista para un mal día

Algún bolero tristón como Perfidia, de Los Panchos.

6 – Canción para tu boda/arrejuntamiento

No pienso casarme…

7 – Canción para perder la jodida cabeza

Niño de Milo J me parece increíble e inspiradora la música de Milo. Un joven de 19 años de los suburbios de Morón y con una cabeza muy amueblada.

8 – Canción para cerrar los ojos y dejarse llevar

Latinoamérica de de Calle 13 y Las Voces de Susan Baca y Totó la Monposina es un viaje por las entrañas de América Latina.

9 – Canción para ir a correr

Canguro de Wos, da ganas de correr como Forrest Gump.

10 – Canción para un día de playa

Inocente de La Delio Valdés para ponerse a bailar en la arena.

11 – La jodida mejor canción de amor

Contigo de Joaquín Sabina Una declaración de amor imperfecta. Muy española, muy de bar, muy de verdad.

12 – Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar

Si suena un clásico de pub irlandés y los guiris se abrazan a cantarlo…eso lo odio pero me uno sin pensarlo.

13 – Canción más rara que hayas escuchado

Hay muchas canciones que no tienen ningún sentido pero pasan a ser graciosas. Cocacola espuma de KOi no puedes parar de escucharla.

14 – Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado

Promesas sobre el bidet de Charly García, una clase magistral de armonía y rítmica. Un canción hermosa.

15 – Canción para una manifestación

Sr. Cobranza de Bersuit Vergarabat dice «Ellos tienen el poder y lo van a perder«.

¡Esperamos que disfrutéis de la lista tan variada que han creado Colectivo Panamera!

