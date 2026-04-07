Comandante Twin / 15 canciones para 15 momentos

Comandante Twin es un proyecto que lleva tiempo construyendo su propio universo sonoro, y ahora llega el momento de su próxima entrega: Retrocasualidad.

Un disco que parte de una idea tan simple como perturbadora: «Que el futuro puede causar y cambiar el presente, y nuestro pasado. Que lo que aún no ha pasado ya está cambiando lo que somos». Sale a la luz el próximo día 23 de abril.

De este nuevo álbum nos cuentan: «Si habéis llegado hasta aquí es porque algo en vosotros busca sentido común, normalidad y buen rollo. Gente normal y auténtica, alejada de las extravangacias. Nosotros también. Por eso hacemos lo que hacemos. Por eso intentamos expresarnos así, con nuestras cagadas y nuestras cosas buenas. Por eso existe Comandante Twin».

El día 11 de abril tocan en Madrid en la Sala Mon (concierto para el que se han agotado las entradas) y bajo esta premisa nos dicen lo siguiente: «Ojalá que os lleve a algún lugar maravilloso donde sintáis que SIEMPRE MERECE LA PENA luchar por aquello en lo que uno cree. Con honestidad, generosidad, valentía, y con mucha honradez». Creo que sobran las palabras para estar allí en esta cita tan importante.

Son muchas las bandas y artistas que ya han pasado por esta divertida sección. Ahora os dejamos con las quince canciones que nos proponen Comandante Twin para momentos variados de la vida. ¿Qué te parecen?

1 – Canción para un funeral

Here Comes the Sun de The Beatles. Elegimos esta canción porque habla de que después de los momentos más oscuros y fríos, el sol siempre vuelve. Es nuestra forma de decir que el que se ha ido, fue o tuvo esa luz, y que aunque hoy la echemos de menos, su calor sigue aquí.

2 – Canción para poner de melodía de despertador

Mr. Brightside de The Killers. Una de las mejores canciones que se han hecho en la historia… imposible no querer comerte el mundo gritando cada verso.

3 – Canción para recibir a seres de otra galaxia, léase extraterrestres

Dancing in the Dark de Bruce Springsteen. Porque es una canción que es profundamente humana. Si queremos que seres de otra galaxia entiendan qué somos, mejor mostrarles nuestra capacidad de crear belleza, incluso cuando bailamos en la oscuridad.

4 – Canción para un resacón

Sunday Morning Call de Oasis. Es una canción que no te pide nada… Se limita a acompañarte, donde estás: entre las sábanas, en el sillón de casa con algo de música, o con una buena pizza pepperoni y a puntito de ver un partidazo de fútbol.

5 – Canción sadomasoquista para un mal día

Impronta de Lori Meyers. Duele mucho saber que no te quieren como te mereces. Duele mucho más imaginártelo… duele más eso que incluso escucharlo en primera persona. Lo segundo, te aniquila pero te calma, y te enseña la puerta de salida. Lo primero, te atrapa y te estrangula a fuego caliente.

6 – Canción para tu boda/arrejuntamiento

Fistful of Love de Antony and the Johnsons. Es la canción de amor más bonita jamás escrita.

7 – Canción para perder la jodida cabeza

One more time de Daft Punk. Porque es una canción que no entiende de vergüenza. Es imposible no rendirse a darlo todo con este temarraco.

8 – Canción para cerrar los ojos y dejarse llevar

Santos que yo te pinté de Los Planetas. Porque Los Planetas construyen paredes de sonido bajo las que desaparecer. Es shoegaze en castellano, y eso es una rareza jodidamente preciosa.

9 – Canción para ir a correr

El Bien de Viva Suecia. He cogido esa «mala manía» de escucharla mientras corro… y no hay quien me saque de ahí. La mejor banda de este país.

10 – Canción para un día de playa

Banana Pancakes de Jack Johnson. Es un tema que no entiende de «prisas». Huele a un buen libro, unas cuantas olas a lo lejos y una buena cervecita. Playa de Sancti Petri, Cádiz. Chiringuito a la espalda. Huele a no hacer absolutamente nada, pero con una enorme sonrisa.

11 – La jodida mejor canción de amor

Rincón Exquisito de Second. Porque cuando te enamoras de alguien, no hay mejor lugar en el planeta que vuestro rincón más escondido y exquisito.

12 – Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar

Macarena de Los del Río. Imposible no cantarla… a pesar de los pesares.

13 – Canción más rara que hayas escuchado

Antes de de Niño de Elche. Un prodigio de la música… difícil de entender para esta ignorante cabeza.

14 – Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado

Peces de Ciudad de Joaquín Sabina. Uno de los mejores poetas y músicos del último siglo. Canción imprescindible en mi vida.

15 – Canción para una manifestación

Vivimos siempre juntos de Nacho Cano. Me viene a la cabeza Miguel Ángel Blanco y cientos de miles de personas con las manos pintadas de blanco…

Escucha la playlist de Spotify que han creado para vosotros y animaos a descubrir sus gustos musicales: