Cometa / 15 canciones para 15 momentos

Cometa es un grupo madrileño que llevan el flow por bandera. Músicos de profesión y de corazón, de la vieja escuela. Nos tienen conquistados al 100% con sus canciones llenas de melodías, reminiscencias a un pasado mejor pero siempre con su visión de futuro.
Con un único disco (Mont Ventoux) nos traído ese sonido tan setentero que a veces cuesta recuperar y que tanto agrada, especialmente en directo. Jimmy, Gonzalo, Pablo y Dani conforman una de las bandas nacionales del momento, ¡Dale Cometa!
Ahora cierran gira el próximo día 13 de febrero en la Sala Copérnico de Madrid con su Fanfarria Clandestina. Las entradas están aquí a la venta al borde del sold out y como siempre, hay promesa e intenciones de mucha diversión, emoción y sus impresionantes canciones.
Son muchas las bandas y artistas que ya han pasado por esta divertida sección. Ahora os dejamos con las quince canciones que nos propone para momentos variados de la vida, ¿Qué te parecen?
1 – Canción para un funeral
Dani (batería): What Once Was – Her’s. Si no conocéis la historia de esta banda buscadla, no estoy llorando… creo… es preciosa y se siente tan alegre y tan melancólica a la vez que sería perfecta.
Jimmy (voz): Wish You Were Here – Pink Floyd.
2 – Canción para poner de melodía de despertador
Dani (batería): Faint – Linkin Park. Ya empieza con el sintetizador taladrando el oido y la explosividad que le sigue, despierta a cualquiera con energía (aunque igual acabas harto con el tiempo jajaja)
Jimmy (voz):Peer Gynt Suite No. 1, Op. 46: I. Morning Mood.
3 – Canción para recibir a seres de otra galaxia, léase extraterrestres
Dani (batería):Apricots – Bicep. Hay algo en Bicep que siempre me ha parecido de otro mundo sobre todo la forma en la que crean estas melodías.
Jimmy (voz): Starman – Bowie.
4 – Canción para un resacón
Dani (batería): Them Changes – Thundercat. Sobra decir que el LP de esta canción se titula Drunk jajaja
Jimmy (voz): No lo sé, no bebo alcohol.
5 – Canción sadomasoquista para un mal día
Dani (batería): Youngest Daughter – Superheaven. Un clásico midwest-emo que siempre me pongo cuando todo sale mal y nada tiene solución ya.
Jimmy (voz): Perfect Day – Lou Reed.
6 – Canción para tu boda/arrejuntamiento
Dani (batería): Carmensita – Devendra Banhart. Es un temazo y siempre que lo escucho me dan ganas de disfrutarlo con todos mis seres queridos celebrando.
Jimmy (voz): Perfect Day – Lou Reed, otra vez.
7 – Canción para perder la jodida cabeza
Dani (batería): Turbo Killer – Carpenter Brut.Durísimos y si no estás preparado para la intensidad de su música igual pierdes la cabeza.
Jimmy (voz): Gabriel’s Oboe – Morricone.
8 – Canción para cerrar los ojos y dejarse llevar
Dani (batería):Till We Make Our Ascent – The Reign of Kindo. Si no conocéis a esta banda, esta canción os puede hacer viajar si cerrais los ojos al escucharla por primera vez.
Jimmy (voz):Bittersweet Symphony – The Verve.
9 – Canción para ir a correr
Dani (batería): Brown Paper Bag – Roni Size, Reprazent... Me encanta el DnB y este es un clásico para seguir el ritmo con energía… aunque podría recomentar cientos de canciones de mi lista de running, es todo drum and bass
Jimmy (voz):Don’t Stop Me Now– Queen.
10 – Canción para un día de playa
Dani (batería): Animal Spirits – Vulfpeck.Porque siempre que voy a la playa me pongo contento como lo hace esta canción.
Jimmy (voz): Vamos a la playa – Righeira.
11 – La jodida mejor canción de amor
Dani (batería):Love Hurts – Incubus… Una de mis bandas favoritas desde la adolescencia y esta siempre me pareció la mejor canción de amor desde entonces
Jimmy (voz):God Only Knows – The Beach Boys.
12 – Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar
Dani (batería): VOLVER – Tainy, Skrillex, Four Tet, Rauw Alejandro.No la odio, pero nunca me han molado este rollo hasta que escuché DATA de Tainy y pffff me cambió el gusto… creo que eso es lo que odio que me reventaron el criterio musical jajaja
Jimmy (voz): Ni idea.
13 – Canción más rara que hayas escuchado
Dani (batería): Clown Core – Louis Cole... Os animo a escucharla entera y ver los videos de youtube, son maravillosos… Louis Cole es un genio sinceramente.
Jimmy (voz): Algo de Stravisnky.
14 – Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado
Dani (batería):Eye In The Sky – The Alan Parsons Project.Una obra maestra que ojalá no caiga en el olvido.
Jimmy (voz): Il Mondo – Jimmy Fontana
15 – Canción para una manifestación
Dani (batería):Planet B – King Gizzard And The Lizard Wizard. Porque no hay un planeta B así que abramos los ojos de una vez.
Jimmy (voz): All Along The Watchtower – Jimi Hendrix.
Jimmy nos manda un último mensaje: «Un beso enorme y esperamos verlos el 13 de febrero en la Copérnico» y Dani: «Como batera de Cometa diré que me faltan muchas canciones por poneros pero ojalá las disfrutéis tanto como yo. De un melómano para vosotros con mucho cariño, un abrazote!«.
Ha sido genial poder conocer a Cometa a través de sus gustos, ahora, os dejamos la playlist al completo para que disfrutéis tanto como nosotros:
Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.