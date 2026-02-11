Mié 11 febrero 2026
Cometa / 15 canciones para 15 momentos

15 Canciones para 15 MomentosNoticias
Vanesa Carro
4 min.
Cometa

Cometa es un grupo madrileño que llevan el flow por bandera. Músicos de profesión y de corazón, de la vieja escuela. Nos tienen conquistados al 100% con sus canciones llenas de melodías, reminiscencias a un pasado mejor pero siempre con su visión de futuro.

Con un único disco (Mont Ventoux) nos traído ese sonido tan setentero que a veces cuesta recuperar y que tanto agrada, especialmente en directo. Jimmy, Gonzalo, Pablo y Dani conforman una de las bandas nacionales del momento, ¡Dale Cometa!

Ahora cierran gira el próximo día 13 de febrero en la Sala Copérnico de Madrid con su Fanfarria Clandestina. Las entradas están aquí a la venta al borde del sold out y como siempre, hay promesa e intenciones de mucha diversión, emoción y sus impresionantes canciones.

Son muchas las bandas y artistas que ya han pasado por esta divertida sección. Ahora os dejamos con las quince canciones que nos propone para momentos variados de la vida, ¿Qué te parecen?

1 – Canción para un funeral

Dani (batería): What Once WasHer’s. Si no conocéis la historia de esta banda buscadla, no estoy llorando… creo… es preciosa y se siente tan alegre y tan melancólica a la vez que sería perfecta.

Jimmy (voz): Wish You Were HerePink Floyd.

2 – Canción para poner de melodía de despertador

Dani (batería): FaintLinkin Park. Ya empieza con el sintetizador taladrando el oido y la explosividad que le sigue, despierta a cualquiera con energía (aunque igual acabas harto con el tiempo jajaja)

Jimmy (voz):Peer Gynt Suite No. 1, Op. 46: I. Morning Mood.

3 – Canción para recibir a seres de otra galaxia, léase extraterrestres

Dani (batería):ApricotsBicep. Hay algo en Bicep que siempre me ha parecido de otro mundo sobre todo la forma en la que crean estas melodías.

Jimmy (voz): StarmanBowie.

4 – Canción para un resacón

Dani (batería): Them ChangesThundercat. Sobra decir que el LP de esta canción se titula Drunk jajaja

Jimmy (voz): No lo sé, no bebo alcohol.

5 – Canción sadomasoquista para un mal día

Dani (batería): Youngest DaughterSuperheaven. Un clásico midwest-emo que siempre me pongo cuando todo sale mal y nada tiene solución ya.

Jimmy (voz): Perfect DayLou Reed.

6 – Canción para tu boda/arrejuntamiento

Dani (batería): CarmensitaDevendra Banhart. Es un temazo y siempre que lo escucho me dan ganas de disfrutarlo con todos mis seres queridos celebrando.

Jimmy (voz): Perfect DayLou Reed, otra vez.

7 – Canción para perder la jodida cabeza

Dani (batería): Turbo KillerCarpenter Brut.Durísimos y si no estás preparado para la intensidad de su música igual pierdes la cabeza.

Jimmy (voz): Gabriel’s OboeMorricone.

8 – Canción para cerrar los ojos y dejarse llevar

Dani (batería):Till We Make Our AscentThe Reign of Kindo. Si no conocéis a esta banda, esta canción os puede hacer viajar si cerrais los ojos al escucharla por primera vez.

Jimmy (voz):Bittersweet SymphonyThe Verve.

9 – Canción para ir a correr 

Dani (batería): Brown Paper Bag – Roni Size, Reprazent... Me encanta el DnB y este es un clásico para seguir el ritmo con energía… aunque podría recomentar cientos de canciones de mi lista de running, es todo drum and bass

Jimmy (voz):Don’t Stop Me NowQueen.

10 – Canción para un día de playa

Dani (batería): Animal SpiritsVulfpeck.Porque siempre que voy a la playa me pongo contento como lo hace esta canción.

Jimmy (voz): Vamos a la playaRigheira.

11 – La jodida mejor canción de amor

Dani (batería):Love HurtsIncubus… Una de mis bandas favoritas desde la adolescencia y esta siempre me pareció la mejor canción de amor desde entonces

Jimmy (voz):God Only Knows The Beach Boys.

12 – Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar

Dani (batería): VOLVERTainy, Skrillex, Four Tet, Rauw Alejandro.No la odio, pero nunca me han molado este rollo hasta que escuché DATA de Tainy y pffff me cambió el gusto… creo que eso es lo que odio que me reventaron el criterio musical jajaja

Jimmy (voz): Ni idea.

13 – Canción más rara que hayas escuchado

Dani (batería): Clown CoreLouis Cole... Os animo a escucharla entera y ver los videos de youtube, son maravillosos… Louis Cole es un genio sinceramente.

Jimmy (voz): Algo de Stravisnky.

14 – Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado

Dani (batería):Eye In The SkyThe Alan Parsons Project.Una obra maestra que ojalá no caiga en el olvido.

Jimmy (voz): Il Mondo – Jimmy Fontana

15 – Canción para una manifestación

Dani (batería):Planet BKing Gizzard And The Lizard Wizard. Porque no hay un planeta B así que abramos los ojos de una vez.

Jimmy (voz): All Along The Watchtower Jimi Hendrix.

Jimmy nos manda un último mensaje: «Un beso enorme y esperamos verlos el 13 de febrero en la Copérnico» y Dani: «Como batera de Cometa diré que me faltan muchas canciones por poneros pero ojalá las disfrutéis tanto como yo. De un melómano para vosotros con mucho cariño, un abrazote!«.

Ha sido genial poder conocer a Cometa a través de sus gustos, ahora, os dejamos la playlist al completo para que disfrutéis tanto como nosotros:

