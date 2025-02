El Nido / 15 canciones para 15 momentos

El Nido es una banda burgalesa y siguen la estela de otras bandas que están generando un precioso resurgir en zonas más deslocalizadas, acercando la tradición y compaginándola con los sonidos contemporáneos. A nosotros nos tienen muy enganchados.

Tal y como nos cuentan ellos mismos «Somos cinco locos de la música de tradición oral, que nos encanta coger todo lo que nos mueve y remueve de ella para jugar, explorar, estirarla y exprimirla para componer nuestras propias canciones. Venimos de presentar nuestro primer LP en gira de unos 150 conciertos, y ahora mismo estamos sacando adelantos de nuestro nuevo trabajo, La constancia».

El pasado 17 de enero lanzaron el primer single, Perdón, que presentaron paseando una bandera en un coche por todo Burgos. «Está escrita en ritmo de ajechao, típico de la provincia de Salamanca, y lo elegimos como primer single porque hace muy bien de bisagra entre cómo suena nuestro disco anterior y los caminos, algunos bien locos, por donde hemos tirado en éste».

Además, les tendremos de gira en Madrid el próximo día 25 de abril, pero no son las únicas fechas. Aquí puedes encontrar su agenda.

Ahora os dejamos con las quince canciones que nos propone para momentos variados de la vida, ¿Qué te parecen?

1 – Canción para un funeral

Muerte en Motilleja, de Rodrigo Cuevas. «No tiene por qué haber pena si se muere este que canta, no tiene por qué haber pena. Cántenme coplas alegres, no me recen la novena». Qué manera más maravillosa de irse.

2 – Canción para poner de melodía de despertador

No surprises – Radiohead. Quizás la suavidad perfecta para despertarse chill.

3 – Canción para recibir a seres de otra galaxia, léase extraterrestres

La llave de la alegría, de Eliseo Parra. Esperemos que los extraterrestres tengan piernas porque las iban a necesitar para echarse a bailar.

4 – Canción para un resacón

Movimiento, de Jorge Drexler. En verdad el disco entero. Sofá, manta, café, ibuprofeno y esto sonando. Nivel de acción vital -10000.

5 – Canción sadomasoquista para un mal día

9 crimes – Damien Rice. Siempre es una canción perfecta para ponerse un día depre de lluvia.

6 – Canción para tu boda/arrejuntamiento

Tenías que ser tú de Silvana Estrada. Porque quien no venga a la boda con ganas de cumbia que se quede en casita. Aquí se viene a gozarlas.

7 – Canción para perder la jodida cabeza

Santé, de Stromae. CÓMONOVOLVERTELOCOCONESTOOOO.

8 – Canción para cerrar los ojos y dejarse llevar

Tomorrow never knows – The Beatles. El rollo psicodélico de Lennon siempre da para pegarse un buen viaje sonoro.

9 – Canción para ir a correr

NUEVAYoL – Bad Bunny. Quizás sea más para bailar, pero algunos del grupo no paramos de poner este disco en bucle mientras salimos a correr.

10 – Canción para un día de playa

La Mer – Charles Trenet. Modo peli clásica on, siempre funciona.

11 – La jodida mejor canción de amor

Esta es muuuuy dificil, pero Pablo Milanés tiene que salir fijo aquí. Igual nos quedaríamos con El breve espacio en que no estás, aunque Yolanda también tenía papeletas.

12 – Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar

Torres Gemelas – Delfín hasta el fin. Sabemos que esto es muy mofa youtube old-school, pero cuando suena en la furgo luego no paramos de cantarla. Sinceramente, no la odiamos, nos encanta, es demasiado pegadiza.

13 – Canción más rara que hayas escuchado

Warni, Warni, de Omar Souleyman. Rara, rara no es, pero esto te sorprende por todos lados y te dan las ganas de moverte a fuegooooo.

14 – Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado

El maestro Serrat tenía que tener un hueco aquí, y Mediterráneo le va al pelo. ¿Seguramente la mejor canción de la historia? igual es too much, pero a nosotros nos REFLIPA.

15 – Canción para una manifestación

Somos Castellanos – Orégano. Son nuestros maestros, y si tenemos que manifestar algo aquí en Castilla es nuestra cultura, esta canción resume todo muy bien, y nos vale para cantarla bien alto el 23 de abril.

Además, nos dejan un mensaje para nuestras y nuestros lectores: «A quién no le va a gustar una buena playlist, sobre todo cuando vienen extraterrestres y no sabes de qué tirar. Esperamos que os mole y os haya hecho mover el CUCU. Nos vemos por los escenarios, que en nada volvemos a girar».

Os dejamos disfrutar de esta maravillosa lista, ¡Que la disfrutéis!

