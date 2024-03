Enjambre / 15 canciones para 15 momentos

Enjambre es una banda con un legado impresionante detrás de su nombre. Aunque proceden de México, su origen real es Santa Ana (California). Con más de 20 años sobre las tablas y un buen número de discos a sus espaldas, se encuentran promocionando Noches de Salón.

Su nueva producción contiene reversiones de temas de su discografía con elementos y ritmos latinoamericanos de bailes de salón de épocas pasadas (30’s 40’s, 50′ y 60’s) que abarcan desde bolero, mambo, cha cha chá, son cubano, salsa, hasta samba, bolero ranchero entre otros estilos.

Dada la relevancia de la banda, hemos dado una vuelta a esta sección, y excepcionalmente, las respuestas serán canciones de Enjambre. Con una discografía tan espectacular, merece la pena este giro para que descubráis esas pequeñas joyas y su significado.

1 – Canción para un funeral

Transeúnte: La canción empieza con la frase «yo no me opondré si al morir me prenden fuego…» no hay mucho qué explicar…

2 – Canción para poner de melodía de despertador

Falacia: Una de las canciones más estridentes que tenemos; con esta canción despiertas porque despiertas.

3 – Canción para recibir a seres de otra galaxia, léase extraterrestres

Tercer Tipo feat Lori Meyers. Un encuentro del tercer tipo…

4 – Canción para un resacón

El Ordinario: Una canción algo introspectiva con una pisca de nostalgia y auto crítica, con melodías que alternan entre mayores y menores a un ritmo entre cha cha y un funeral de Nueva Orleans… ¿se les ocurre algo mejor para una resaca?

5 – Canción sadomasoquista para un mal día

Por Esta Razón: Cito «por esta razón debería dejarte, pero es la razón para quedarme aquí «… en México también lo llamamos «amor apache.»

6 – Canción para tu boda/arrejuntamiento

Empate entre Elemento e Impacto. Las escojo porque ¡esas fueron nuestro vals! Tengo algo de influencia y Enjambre tocó en mi boda 😉

7 – Canción para perder la jodida cabeza

Nudo: Pieza instrumental bastante energética y tripeada.

8 – Canción para cerrar los ojos y dejarse llevar

Necrópolis:Aunque está algo oscura puedes apreciar a Enjambre y su Orquesta de salón al máximo.

9 – Canción para ir a correr

Cámara de Faltas: Tiene el tempo perfecto para trotar al ritmo de la canción o correr al doble del ritmo si te quieres acelerar.

10 – Canción para un día de playa

Somos Ajenos: Aunque la letra es existencial, el ritmo se siente como para disfrutar en las playas de Brasil, nunca he ido pero me imagino que iría bien…

11 – La jodida mejor canción de amor

Elemento: Canción de amor para un viejo nómada como yo.

12 – Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar

Nos gusta todo lo que hemos hecho. Supongo que podríamos tocar Dulce Soledad menos seguido… pero el público la pide y nosotros con gusto la tocamos 🙂

13 – Canción más rara que hayas escuchado

Próximos Prójimos: Tema instrumental que abre el disco del mismo título. Estoy muy orgulloso de cómo nos quedó este tema.

14 – Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado

Tengo la piel cansada de la tarde de Piero: Gran tema que nos hubiera gustado… ¡Si la tocamos!

15 – Canción para una manifestación

Enjambre tiene varios temas que hablan de nuestro entorno social, pero sería muy pretencioso de nuestra parte querer que la gente cante nuestros temas en marchas o manifestaciones.

Aquí podéis escuchar la lista tan interesante que ha salido, ¡Que la disfrutéis!