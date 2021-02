Eva Ryjlen es una cantante rockera de Guadalajara que en 2018 debutó en solitario con Violencia Posmoderna tras liderar el desaparecido grupo Idealipsticks durante años. En directo está acompañada siempre por una banda de cuatro músicos formada por Ruth Pinel, Rodrigo García, Laura Solla y Carlos Pinto ‘Ducal’.

Acaba de grabar su segundo disco, que saldrá en abril de 2021 bajo el título de Onírica. “Habla de todas las cosas que pasan por mi cabeza y los residuos que dejan en mí“, explica Ryjlen. Para ir abriendo boca han lanzado el single de adelanto Caminar y a mediados de febrero de 2021 llega Criatura Salvaje.

Hoy, en la protagonista de nuestra playlist en la que elige 15 canciones para 15 momentos…

1 – Canción para un funeral

Holly Golightly – Satan is his name. Perfecta para darle un tono distendido al evento. Aunque el otro día estaba viendo El método Kominsky y tocaban Lady Marmelade en directo en un funeral. Me pareció una preciosa opción para hacer sentir bien a la gente y que recuerden tu último día en la tierra con alegría.

2 – Canción para poner de melodía de despertador

R.E.M. – What’s the Frequency Kenneth?. Es una canción que me ponía las pilas en mi adolescencia y a día de hoy no ha perdido ni pizca de frescura.

3 – Canción para recibir a seres de otra galaxia, léase extraterrestres

B-52’s – Love Shack. Recibámosles en nuestra choza de amor, aunque si son un poco listos, pronto se darán cuenta del tipo de especie que somos y volverán a irse por dónde han venido.

4 – Canción para un resacón

The Velvet Underground – Sunday Morning. Pocas cosas tan calmantes y apacibles como la voz de Lou Reed cantando bajito.

5 – Canción sadomasoquista para un mal día

Stockard Channing – There are worst things I could do. De la BSO de Grease, si nos ponemos dramáticos vamos a tope.

6 – Canción para tu boda/arrejuntamiento

Françoise Hardy – Les temps de l’amour. Igual si lo que quieres es acabar patas arriba no deberías contratarme para pinchar en tu boda, pero me encanta. Además, el francés le añade romanticismo al asunto.

7 – Canción para perder la jodida cabeza

The Raveonettes – Attack of the ghost riders. Me encanta la entrada, el ambiente, la mezcla de las voces. A lo mejor no es un tema excepcional pero para perder la cabeza es perfecto.

8 – Canción para cerrar los ojos y dejarse llevar

Billy Childish & Dan Melchior – Bottom of the Sea. De hecho el disco entero Devil in the Flesh es una joya. Puedo escucharlo en bucle durante horas y evadirme de todo.

9 – Canción para ir a correr

Arctic Monkeys – The View from the Afternoon. Va a ser difícil que me pilles por ahí. Hay que ponerle mucha energía, ilusión y amor del bueno para que yo salga a correr, pero esta es una canción que no falta nunca en mis playlists para hacer ejercicio. Me engorila bastante.

10 – Canción para un día de playa

Ash – Girl from Mars. No sé por qué, pero es una banda que siempre me lleva al verano. Supongo que porque el primer año que mis padres me dejaron ir a un festival en la playa con 17 años fue la banda sonora del viaje.

11 – La jodida mejor canción de amor

Neil Young – Harvest Moon / Lou Reed – Perfect Day / Suede – Saturday Night. Soy capaz de escribir un ensayo. Hay tantas, y tantos tipos de amor diferentes que no sabría por donde empezar.

12 – Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar

Shakira – Ciega, sordomuda. Me parece uno de sus mejores temas. Es cantarla alguien y, no sé si por el tonillo de la voz o porque no hay hueco para respirar, se me pega como un chicle en el pelo. También la sintonía del PP, prefería cuando usaban The Final Countdown.

13 – Canción más rara que hayas escuchado

Hay una canción que dura como un segundo. Creo que es de un grupo japonés. Ahora mismo no recuerdo el nombre.

14 – Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado

Nina Simone – Feeling good. Porque es evocadora, elevadora, y me saca de cualquier lugar en el que no desee estar. Qué maravilla poder provocar ese efecto en las personas.

15 – Canción para una manifestación

Patti Smith – People Have The Power. Bueno, más que para una manifestación, que también, creo que sería la canción perfecta para sacar a la gente del sofá.

