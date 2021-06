Exnovios – 15 Canciones para 15 Momentos

Exnovios es una de esas bandas que entran desde el primer embiste. Como ellos mismos nos dicen, “estamos presentando la canción “Luz Espacio Tiempo” que estará incluida en nuestro tercer LP, que saldrá en Septiembre en Munster Records“.

Bajo esta premisa, en esta sección, nos han dejado 15 canciones para momentos especiales, surrealistas y trascendentales. ¿Quieres descubrirlas?

1 – Canción para un funeral

Molaría que sonara You’re dead de Norma Tanega y todo el mundo bailara en éxtasis, en corro alrededor de mi pira funeraria.

2 – Canción para poner de melodía de despertador

Watch the Sunrise de Big Star... una forma positiva de empezar el día. Ya lo dice Alex Chilton en la letra…

“I can feel it now it’s time

Open your eyes

Fears be gone it won’t be long

There’s a light in the sky

It‘s okay to look outside

The day it will abide

And watch the sunrise“

3 – Canción para recibir a seres de otra galaxia, léase extraterrestres

Mr. Spaceman de los Byrds… para pedirles que me llevaran a dar una vuelta.

“Hey, Mr. Spaceman

Won’t you please take me along

I won’t do anything wrong

Hey, Mr. Spaceman

Won’t you please take me along for a ride“

4 – Canción para un resacón

Future Days de Can… Hipnótica y relajante como un buen ansiolítico.

5 – Canción sadomasoquista para un mal día

No me fustigo con ninguna canción realmente, pero si pienso en sadomasoquismo viene a mi cabeza Venus in Furs de Velvet Underground.

6 – Canción para tu boda/arrejuntamiento

Un secretillo, me encantan las canciones que hablan de casarse, es algo trasnochado pero me da ternura y es un pequeño clásico dentro del POP, así que tengo un montón de favoritas… está En San Juan de Juan y Junior, Wedding Bells Blues de Laura Nyro, las más famosa de todas Chapel of Love de las Dixie Cups, incluso nosotros mismos hicimos nuestro intento con Boda en Mayo…pero voy a elegir Linda Niña de nuestros hermanos Los Jambos, en la que tuvieron el valor de cantar este ripio “Si tú me dice yo te quiero, nos casaremos en Febrero, Si tu me dices yo te amo, nos casaremos en verano“.

7 – Canción para perder la jodida cabeza

Fiesta de los maniquíes de Golpes Bajos… Cuando suena en el Nebula me hace sentir entre “que bien me lo estoy pasando” y “creo que me estoy volviendo loco“

8 – Canción para cerrar los ojos y dejarse llevar

Cheree de Suicide… no hay mejor forma de flotar que sobre los sintetizadores de Martin Rev y mecido por los susurros de Alan Vega.

9 – Canción para ir a correr

Walk, don’t run de Ventures. 🙂

10 – Canción para un día de playa

Summer Fun de Barracudas, no existe una canción que evoque mejor el principio del verano, y esas ganas de salir a chapotear a la playa… en nuestro caso en Pamplona, era más bien fuentes y ríos. Pa,pa,pa,pa,papapapa…

11 – La jodida mejor canción de amor

Reason to Believe de Tim Hardin no es una historia de amor muy ejemplar porque trata de una persona que sabe que su pareja le engaña, pero le implora que le cuente cualquier excusa que él hará todo lo posible por creerle, pero lo canta con tanta dulzura que se te rompe el corazón.

12 – Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar

No creo que odie ninguna canción pero cuando suena no puedo dejar de cantar el Pollito pio de Pulcino Pio.

13 – Canción más rara que hayas escuchado

No se si la palabra que la define es rara, pero An Evening of Contemporary Sitar Music de Spacemen 3… Un concierto de una sola canción de más de 40 minutos, con unas instrucciones claras de Sonic Boom, “mantened una sola nota“.

14 – Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado

I Saw the light de Todd Rundgren, una canción de POP perfecta, emocionante, luminosa. Mañana diría otra, claro.

15 – Canción para una manifestación

Revolution de Spacemen 3… con esta canción te dan ganas de romper cristales y quemarlo todo.

Exnovios – 15 canciones para 15 momentos en Apple Music

Exnovios – 15 canciones para 15 momentos en Spotify