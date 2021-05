Ginebras – 15 Canciones para 15 Momentos

A Ginebras poca tarjeta de presentación les hace falta. Esta banda madrileña, compuesta por Magüi, Juls, Raquel y Sandra, forman parte de esta nueva generación de bandas que necesitamos tener en nuestras vidas.

En septiembre de 2020 firmaron su brillante primer LP, Ya dormiré cuando muera. Ahora, en 2021, tenemos la oportunidad de verlas en directo el próximo día 15 de mayo, en el Teatro Circo Price de Madrid, junto a Karavana.

En esta sección, nos han dejado 15 canciones para momentos especiales, surrealistas y trascendentales, ¿Quieres descubrirlas?

1 – Canción para un funeral

Cualquiera de Abba, Crystal Fighters o Two Door Cinema Club sería buena, no queremos un funeral triste, queremos que se nos despida a lo grande.

2 – Canción para poner de melodía de despertador

Axel F – Crazy Frog. Los despertares son duros, si te pones unos pajaritos seguramente ni te enteres. En cambio, si te pones este temazo y lo acompañas con un bailecito, el posponer ni se te pasa por la cabeza.

3 – Canción para recibir a seres de otra galaxia, léase extraterrestres

Lina Morgan – Gracias por venir. Una que estamos escribiendo, pero hasta ese momento… ‘Gracias por venir’ de Lina Morgan. Es de bien nacido ser agradecido.

4 – Canción para un resacón

Karavana – Resaca pop. Creemos que la misma canción lo dice… y encima hace que te vengas arriba a pesar de llevar la resaca de tu vida.

5 – Canción sadomasoquista para un mal día

Sidonie – Un día de mierda. Creemos que si alguien puede escribir una canción como ésta, solo podrían ser ellos porque se te queda tan grabada la melodía que cuando dices, joder, hoy es un día de mierda, automáticamente alguien de tu círculo dice: “Hoy será un día de mierda“.

6 – Canción para tu boda/arrejuntamiento

Sergio Dalma – Bailar pegados. La hemos puesto por poner básicamente pues es la primera que se te viene cuando vas a bailar pegados. Pero seguramente sería otra.

7 – Canción para perder la jodida cabeza

Elyella – La Historia interminable. No tenemos más ganas de que esto se disfrute en directo y tenemos asegurado de que se nos irá la olla porque es un himno de gente maravillosa. Entre ellas Magüi.

8 – Canción para cerrar los ojos y dejarse llevar

Parcels – Tideuprightnow. Grupazo que mezcla el funk, el soul, el pop y la electrónica, lo tienen todo los chicos estos.

9 – Canción para ir a correr

Amatria – Un fusilador. El beat para correr es esencial, Amatria tiene siempre los beats perfectos 🙂

10 – Canción para un día de playa

Los Delicuentes – De los matorrales. No hay cosa que pegue más que una guitarra y unas birritas en la playa. Ojalá un festival.

11 – La jodida mejor canción de amor

Elton John – Your Song. Es indudable. Elton John como BSO de la vida proponemos. En general. La mejor melodía posible para acompañar la mejor letra de amor de la historia de Bernie Taupin.

12 – Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar

“Que alegría cuando me dijeron…”. Cualquiera que haya estado un par de horas con nosotras sabe que de vez en cuando sonará esto, y automáticamente la tienes que cantar. Es imposible parar.

13 – Canción más rara que hayas escuchado

Cualquiera de Oso Peligroso o Alien Tango. Terriblemente buenas y sorprendentemente originales.

14 – Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado

The Beatles – Let it be. Básicamente cualquiera de The Beatles. Ojalá ser Jack Malik en la película Yesterday.

15 – Canción para una manifestación

Delaporte – Bang bang. Cuando nos la ofreció Delaporte lo vimos clarísimo, cantándola en un 8M o en un orgullo. Hace muy partícipe a la peña, ¡Es un grito de guerra!

Ginebras – 15 canciones para 15 momentos en Spotify

“¡Un beso (al aire) enorme para todos los lectores de CrazyMinds! Si estáis leyendo esto, gracias por tomaros el tiempo para conocer a las personas que forman una banda, y si no nos conocías, pásate por nuestra música y menea el cuello con todas tus ganas. ¡MUUUAAAK!“