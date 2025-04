Los Invaders / 15 canciones para 15 momentos

Los Invaders vienen de Valencia y nos prometen un 2025 de escándalo. Sus casi diez años en la escena les avalan

En el 2018 editan su primer EP Take me home, mediante el cual son elegidos los ganadores en la final del concurso Movistar Vinilo Valencia.

Tras telonear a Cycle o Nada Surf, ese mismo año en un par de conciertos y colocar una de sus canciones en la de serie de Atresmedia Más de 100 mentiras, abren las puertas de los festivales y pisan los escenarios de Low Festival, Arrecife en Vivo, Deleste Festival, Warm Up Festival, Interestelar Festival, Polifonik Sound, Benas Fest, Cooltural Fest y B-Side Festival.

It’s not a revolution if you can’t dance it es su primer álbum, en 2024 editan su segundo disco Otro freak más en Freaklandia. Ahora, con planes de nuevo trabajo en 2026 y ya sumergidos de lleno en el estudio, nos presentan algunas canciones sueltas que bien podrían haber formado parte de su segundo álbum pero nos las regalan en forma de caras B.

Podríamos Ser Un Grupo De Indie Si Quisiéramos es el recopilatorio que aúna estas canciones y Miami Beach es una de ellas:

Ahora os dejamos con las quince canciones que nos propone para momentos variados de la vida, ¿Qué te parecen?

1 – Canción para un funeral

Debería ser una decisión de quien monta el funeral. Una canción que les recordase a mí. Pero en caso de elegir. Quizás Something in the way de Nirvana.

2 – Canción para poner de melodía de despertador

La canción que tengo en la actualidad es The Sound de The 1975 Porque los amo, porque empieza de menos a más y me hace empezar el día más feliz.

3 – Canción para recibir a seres de otra galaxia, léase extraterrestres

Si vienen con intención de pelea. Uprising de Muse Si vienen amigables, quizás, no. Alguna de The Beatles como Let it be.

4 – Canción para un resacón

Si me apetece seguir, quizás Overthrow de Boys Noize.

5 – Canción sadomasoquista para un mal día

Cualquiera de indie nacional casposa o algo de trash metal.

6 – Canción para tu boda/arrejuntamiento

The Doors – The end o si mi mujer no tiene mucho humor Mountains de Biffy Clyro.

7 – Canción para perder la jodida cabeza

Nirvana – Breed.

8 – Canción para cerrar los ojos y dejarse llevar

Bon Iver – Holocene.

9 – Canción para ir a correr

Kasabian – Fire.

10 – Canción para un día de playa

Alguna de los Beach Boys o perfectamente Blink 182 todo el disco de Enema of state porque suena a verano, a vacaciones de instituto.

11 – La jodida mejor canción de amor

The 1975 – Oh Caroline.

12 – Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar

Cumpleaños Feliz.

13 – Canción más rara que hayas escuchado

Alguna de Johann Sebastian Bach.

14 – Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado

Knights of Cydonia de Muse en caso de poder cantarla.

15 – Canción para una manifestación

Muse – Uprising porque es canción de batalla.

La banda nos deja un mensaje para nuestra audiencia: Siempre recordaréis el día en que visteis a los p**** Invaders en directo. Aquí podéis ver las fechas pendientes que aún tienen en 2025, se viene un verano increíble.

Os dejamos disfrutar de esta maravillosa lista, ¡Que la disfrutéis!

