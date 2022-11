Madison Deaver / 15 Canciones para 15 Momentos

De nuevo es viernes, ese día en el que los amantes de la música nos encontramos con un torrente casi inabarcable de novedades. Una de las joyas que hemos podido descubrir hoy es Wicked, la canción con la que conocemos a la estadounidenses Madison Deaver, a la que muchos comparan ya con Gwen Stefani o Hayley Williams.

Su nuevo single es una maravilla pop punk en la que Deaver nos impresiona con su poderoso y apasionado registro vocal. Y es que, como la artista nos comenta, la canción tiene «unas letras que son tanto nostálgicas como demasiado cercanas a casa si te sientes una especie de princesa que fue engañada».

Un maravilloso aperitivo que va poniendo las bases a su disco debut, que esperamos para principios de 2023. Eso sí, no hemos podido esperar hasta entonces para conocer un poco mejor a esta artista, que estamos seguros que va a dar muchísimo que hablar, por lo que le hemos invitado a completar nuestro cuestionario de 15 canciones para 15 situaciones. ¿Qué nos encontraremos esta vez?

1 – Canción para un funeral

Kodaline – All I Want. La letra de la canción es la razón por la que elegiría All I Want. Creo que tiene una hermosa instrumentación y unas letras llenas de significado.

2 – Canción para poner de melodía de despertador

Kehlani – Honey. Me encanta el ambiente de esta canción y creo que una canción acústica relajante sería una gran canción para despertar.

3 – Canción para recibir a seres de otra galaxia, léase extraterrestres

Jackson 5 – I Want You Back. ¡La escuché en Guardianes de la Galaxia, así que esa es la canción en la que pensé cuando vi esta pregunta!

4 – Canción para un resacón

Tengo la sensación de que me gustaría escuchar algo de bajo perfil si tuviera mucha resaca, así que elegiría Hey There Delilah de Plain White T’s.

5 – Canción sadomasoquista para un mal día

Taylor Swift & Bon Iver – Exile. La letra de Exile te golpea de forma diferente. Definitivamente he escuchado esta canción una y otra vez en múltiples ocasiones.

6 – Canción para tu boda / arrejuntamiento

Lady Gaga – Is That Alright. Desde que escuché esta canción, he sabido queera la canción de boda perfecta.

7 – Canción para perder la jodida cabeza

Demi Lovato – Eat Me. Esta canción definitivamente me hace venirme arriba.

8 – Canción para cerrar los ojos y dejarse llevar

Sir Chloe – Animal. Me encanta todo de Sir Chloe. Creo que esta es la canción perfecta para cerrar los ojos y dejarse llevar.

9 – Canción para ir a correr

Ciara – I’m Out. Elegí esta canción porque cada vez que aparece en mi lista de reproducción, ¡me da un subidón de adrenalina!

10 – Canción para un día de playa

Nicki Minaj – Super Freaky Girl. Esta es otra canción que ha estado sonando una y otra vez en mi cabeza desde hace un tiempo y creo que es la canción perfecta para un día en la playa.

11 – La jodida mejor canción de amor

P!nk – Glitter in the Air. Siempre he sentido que esta es la mejor canción de amor. ¡Estoy enamorada de la letra!

12 – Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar

Meghan Trainor – Made You Look. En realidad no odio esta canción, me gusta mucho. Simplemente odio que haya estado atrapado en mi cabeza durante días. Me encuentro cantándola al azar.

13 – Canción más rara que hayas escuchado

AC/DC – Big Balls. Es una canción rara… pero es mi canción favorita.

14 – Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado

No Doubt – Just a Girl. ¡Me encanta la línea de bajo y la forma en que escribió el mensaje de la canción!

15 – Canción para una manifestación

No sabría cuál elegir…

Y para despedirnos, ¿un saludo o mensaje para los lectores de CrazyMinds?

¡Muchas gracias por escuchar mi lista de reproducción! ¡Espero que os encante Wicked!

Madison Deaver / 15 Canciones para 15 Momentos