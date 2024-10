Martiz / 15 canciones para 15 momentos

MARTIZ es uno de los grupos emergentes más esperanzadores de la escena independiente española. Formado por Daniel Martínez, Paco Polo, Unai Ibarra, Leo Pla y Asís Alla han creado un sonido caracterizado por letras poéticas y guitarras oscuras.

La producción de sus canciones corre a cargo de Jorge Guirao (Second) con colaboraciones de primer nivel: Maribel Andújar de Kuve, Toni Poza de Miss Caffeina y Fran Guirao de Second. Su primera canción Mil Lunas llama la atención de medios de comunicación de importancia nacional como Radio 3, de la mano de Virginia Díaz.

Tu Nombre Es Mi Guerra es la segunda canción de MARTIZ, posiblemente el tema más rítmico y vibrante de la banda que nos sirve de catarsis y liberación de todos aquellos sentimientos negativos que lastramos en algún momento de nuestra vida. El tercer tema en ver la luz fue Niña Invisible una letra íntima que nos habla de amor y pérdida. Sentimientos que se funden con un sonido profundo y envolvente que nos atrapa.

En 2023, son ganadores de los XX Top Creation que otorga la Diputación de Alicante como mejor grupo joven de la provincia por su canción Tu Nombre Es Mi Guerra.

Ahora, con su primer álbum El Amor No Existe les permite realizar su primera gira por la geografía española, así como sonar en las principales radios del país como Radio 3, Canal Sur, Boom Radio o Radio Marca. Ahora presentan Quiéreme Fuerte, canción que marca el nuevo camino de la banda de cara al futuro.

Gracias a esta sección, os contamos las 15 canciones para 15 momentos que han seleccionado para nosotros, ¿Preparadx?

1 – Canción para un funeral

The End – The Doors. Por razones obvias.

2 – Canción para poner de melodía de despertador

Macarena – Los del Río. Porque nada nos motiva más para despertarnos para quitarla.

3 – Canción para recibir a seres de otra galaxia, léase extraterrestres

Echoes – Pink Floyd. Porque les tenemos miedo y creemos que escuchar Pink Floyd les tranquilizaría más que bailar la Macarena.

4 – Canción para un resacón

Sunday Morning – The Velvet Underground. Melodía tranquila y repetitiva, ritmo suave, tono melancólico pero esperanzador, letras introspectivas. Perfecta para relajarse tras una noche difícil.

5 – Canción sadomasoquista para un mal día

Closer – Nine Inch Nails. Ritmo agresivo, letras provocadoras, energía visceral, temas de control y deseo. Ideal para liberar frustración en un día complicado.

6 – Canción para tu boda/arrejuntamiento

At Last – Etta James. Melodía suave, letras de amor eterno, voz poderosa, clásico atemporal. Perfecta para transmitir emoción y amor en una boda.

7 – Canción para perder la jodida cabeza

Last Nite – The Strokes. Hay más historias en las que hemos perdido la cabeza con esta canción de fondo que noches.

8 – Canción para cerrar los ojos y dejarse llevar

About You – The 1975. Te sientes literalmente como en un sueño del que no quieres despertar.

9 – Canción para ir a correr

Heavy, California – Jungle. Es una canción que sube el ánimo conforme escuchas el primer segundo. Se pega a tu mente como un chicle.

10 – Canción para un día de playa

La playa – Los Planetas. Describe perfectamente un verano en la playa

11 – La jodida mejor canción de amor

Indestructibles – La Habitación Roja. El recuerdo del amor pasado puede ser más fuerte que el propio amor vivido.

12 – Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar

La Barbacoa – Georgie Dann. Odiada y a la vez venerada.

13 – Canción más rara que hayas escuchado

Nandanokinikas – El Blokeo. Escuchadla y nos contáis.

14 – Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado

*NSYNC – Just Got Paid. Porque significaría que tenemos algo de pasta.

15 – Canción para una manifestación

Rage Against the Machine – Sleep Now in the Fire. Por su intensidad y la gran energía combativa que transmite, además de unas letras que incitan a la acción.

Y como siempre, un último mensaje de la banda:

«Os amamos. Gracias en mayúsculas por seguirnos, escucharnos y apoyarnos. Salud, música y MARTIZ«.