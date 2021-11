Medalla / 15 Canciones para 15 Momentos

Medalla están en plena presentación de su tercer álbum. Bajo el título Artista Rota (Limbo Starr, 2021), se encuentran en su mejor momento como banda.

Con este cuestionario y playlist, conoceremos su parte más personal e íntima. Quince preguntas para quince canciones para cualquier momento vital, ¡Allá vamos!

1 – Canción para un funeral

King Crimson – Moonchild

Este disco en general es música de funeral épica a más no poder pero Moonchild es especialmente emotiva.

2 – Canción para poner de melodía de despertador

Bodega – DOERS

Bodega son de los grupos actuales de post-punk que más cera reparten y este último single es cojonudo para vivir en una ciudad y estar explotado y levantarte para ir a trabajar sin ganas de pegarte un tiro. O con ganas de hacerlo pero tomándotelo con ironía.

3 – Canción para recibir a seres de otra galaxia, léase extraterrestres

Snapped Ankles – Shifting Basslines of the Cornucopians

No sé si sería para recibirles o con la canción que nos recibirían ellos.

4 – Canción para un resacón

Colectivo Da Silva – After

Este último single de Colectivo Da Silva, a parte de estar fresquísimo, cura más de una resaca, resaquita o resacón.

5 – Canción sadomasoquista para un mal día

Wand – Planet Golem

Esta hay que ponerla al 12. Todo el disco es una maldita apisonadora.

6 – Canción para tu boda/arrejuntamiento

Los Estanques – Mientras tanto…

Este tema, simplemente <3 <3 <3

7 – Canción para perder la jodida cabeza

Meatbodies – Mountain

Meatbodies son un grupo que ha envejecido bastante mal pero Mountain sigue manteniendo los niveles de headbanging altos.

8 – Canción para cerrar los ojos y dejarse llevar

Mikal Cronin – Slow Down

Música meditativa para corazones pop.

9 – Canción para ir a correr

Squid – The Cleaner

«I’M THE CLEANER BUT YOU DON’T EVEN KNOW MY NAME«.

10 – Canción para un día de playa

Joe Crepúsculo – No sé si es amor

Supercrepus II es un discazo, y este tema siempre nos remite al verano y a sus colores.

11 – La jodida mejor canción de amor

The Beatles – Michelle

Siempre me ha parecido que esta era la canción de amor más directa, sencilla y bonita jamás escrita. Pero bueno, las personas que hacen música suelen ser turras con el tema amor, así que seguramente haya otra que mañana la escuche y me parezca mejor tema de amor.

12 – Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar

Farruko – Pepas

Llegas al estribillo y te quieres matar. O no.

13 – Canción más rara que hayas escuchado

The Shaggs – My Pal Foot Foot

Música experimental no apta para oídos.

14 – Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado

The Marías – Cariño

Este grupo ha sido uno de los descubrimientos de la pandemia y la verdad, son el pop del futuro. Buenísimes.

15 – Canción para una manifestación

La Polla Records – Venganza

«VAMOS ARRASTRANDO NUESTRA RUINA

ESTAMOS DEMOSTRANDO QUE NADA NOS MOTIVA«

Joder, escrita hace 40 años y sigue teniendo sentido. ¡Viva La Polla Recordsss!

Medalla – 15 canciones para 15 momentos en Apple Music

Medalla – 15 canciones para 15 momentos en Spotify