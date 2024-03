Peces Raros / 15 canciones para 15 momentos

Peces Raros es una banda argentina de rock electrónico que en el mes de Abril estará por segunda vez en España. En el marco de su gira internacional, estará participando en San San Festival en Benicassim, y haciendo dos shows propios, el 4 de abril en Bassement, Madrid; y el 5 de abril en Apolo 2, Barcelona.

Actualmente, el grupo se haya en el lanzamiento de nuevo material de cara a su próximo disco. Siendo las canciones Óxido y Desaparecer las primeras muestras de este nueva producción discográfica.

Gracias a esta sección, os contamos las 15 canciones para 15 momentos que han seleccionado para nosotros, ¿Preparadx?

1 – Canción para un funeral

En caso de poner música en una situación así, pondría el disco 1979 de Deru. Ambient introspectivo. Sin sobresaltos.

2 – Canción para poner de melodía de despertador

Day Tripper de los Beatles. Clásico, colorido y bien arriba.

3 – Canción para recibir a seres de otra galaxia, léase extraterrestres

Last Day de David August iría muy bien con el desembarco de una nave espacial de otro planeta.

4 – Canción para un resacón

Cherry blossom girl de Air, una canción que te hace sentir en las nubes. Ideal para alejarse del pantano de la resaca.

5 – Canción sadomasoquista para un mal día

Angel de Massive Attack, sin ningún lugar a dudas, una buena canción para pasar un rato con las sombras.

6 – Canción para tu boda/arrejuntamiento

Gimme gimme gimme de Abba, una canción para celebrar.

7 – Canción para perder la jodida cabeza

Genesis de Justice, perfecta para que la noche cambie de rumbo.

8 – Canción para cerrar los ojos y dejarse llevar

Pyramid song de Radiohead, una canción súper laberíntica con una melodía que sobrevuela la complejidad.

9 – Canción para ir a correr

Pegasus de Kevin de Vries, un track de electrónica bien arriba, para no aminorar la marcha.

10 – Canción para un día de playa

Aguas de Marzo de Tom Jobim, una canción para ver el mundo girar.

11 – La jodida mejor canción de amor

Un vestio y un amor de Fito Paez. Una canción que devela algo sobre eso que elegimos llamar amor.

12 – Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar

Drank and drugs de Lil Kleine & Ronnie Flex, obviamente «odiar» no es la palabra, pero es de esas canciones que aunque no quieras se te queda pegada en la cabeza.

13 – Canción más rara que hayas escuchado

Faceshopping de Sophie, bastante extraña a decir verdad, pero a su vez muy pregnante. Toda una rareza.

14 – Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado

Yendo de la cama al living de Charly García, romántica, minimalista, erótica , perturbada, una canción que a muchos nos hubiera gustado haber escrito.

15 – Canción para una manifestación

The times they are a – changin’ de Bob Dylan, seguramente haya pocos artistas que acompañen tan bien una manifestación como Dylan.

Peces Raros nos mandan un cálido saludo a nuestra audiencia y nos dejan esta lista para descubrirles mejor: