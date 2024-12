Puño Dragón / 15 canciones para 15 momentos

Puño Dragón es una banda asturiana de Rock Alternativo formada en 2022 y que están a punto de sacar su segundo álbum: Juegos violentos.

Ya han salido los dos primeros singles: Juegos violentos y Bailén. La presentación oficial del disco será el 25 de enero en la Sala El Sol (Madrid) y después empezará su gira por toda España, ¡Muy recomendables!

1 – Canción para un funeral

It makes no difference de The Band porque hay que saber irse con clase. O Bye bye baby de Bay City Rollers, por los mismos motivos.

2 – Canción para poner de melodía de despertador

Algo que entre muy suave, que tenga una intro larga y no se ponga a dar hostias de primeras… y tonalidad mayor por supuesto porque el día hay que cogerlo con optimismo… Cold little heart de Michael Kiwanuka es una gran opción.

3 – Canción para recibir a seres de otra galaxia, léase extraterrestres

Valentino de Ralphie Choo, pa’ que flipen.

4 – Canción para un resacón

Cigarettes & Alcohol de Oasis, así en plan redundante.

5 – Canción sadomasoquista para un mal día

Poor Places de Wilco: bajonazo asegurado.

6 – Canción para tu boda/arrejuntamiento

El Bamboleo de los Gipsy Kings!!!! y Africa de TOTO. Esas dos en bucle durante toda la tarde/noche/mañana.

7 – Canción para perder la jodida cabeza

Danny Nedelko de Idles por ejemplo nos pone bastante burros

8 – Canción para cerrar los ojos y dejarse llevar

O Children de Nick Cave... o Please, please, please, let me get what I want de los Smiths. Ideales para eso.

9 – Canción para ir a correr

Honey de Moby para mantener buen ritmo… Genesis de Justice para subirlo… y Sleep now in the fire de RATM si quieres volar.

10 – Canción para un día de playa

Scandalo al sole de Fausto Papetti. Si te la pones, se justifica sola.

11 – La jodida mejor canción de amor

Imposible responder… por no dejarla en blanco, vamos a decir Still crazy after all this years de Paul Simon, pero seguro que luego se nos ocurren 2357423 más.

12 – Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar

Houdini de Dua Lipa o Volverá de ECDL (La explicación viene en la propia pregunta).

13 – Canción más rara que hayas escuchado

La más es muy difícil… pero Aphex Twin está bastante raro en general.

14 – Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado

Despacito de Luis Fonsi porque nos vendría muy bien ese dinerito.

15 – Canción para una manifestación

Vinu, cantares y amor de Nacho Vegas, por el verso: «si nun hay vinu, cantares y amor, esta nun ye la mio revolución«… Y después Fight for your right (to paaaaaaaaarty!!!!) de los Beastie Boys.

Y para despedirse, los amigos de Puño Dragón nos mandan un saludo «Un abrazo inmenso para Crazyminds y todxs sus lectorxs!! Nos vemos en los concis 🙂«

¡Esperamos que disfrutéis de la playlist!