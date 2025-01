Quentin Gas & Los Zíngaros / 15 canciones para 15 momentos

Quentin Gas & Los Zíngaros están de vuelta y para nosotros es motivo de celebración. Y con esto nos referimos a que vuelve el sevillano Quentin Gas a elevar a la máxima potencia la fusión del flamenco con el rock, el pop, la electrónica y el folclore andaluz.

Desde sus inicios, ha tenido la suerte y es algo muy ganado a pulso, de poder girar por sitios como Japón, Colombia, Marruecos o Italia, entre otros países así como de participar en certámenes relevantes o participar en producciones audiovisuales en el cine y TV con su música. Todo arte, si me preguntas.

Así es El mundo se quema (2024), su nuevo y esperado trabajo, una investigación sonora de cruces de estilos como jamás antes se había incluso imaginado; desde una seguiriya zeppeliana cantada por Perrate, flamenco rock setentero con Miguelito García (DMBK), balada flamenca pop con Noni (Lori Meyers), rock psicodélico con Anni B. Sweet y un sin fin de ejemplos más. Rodeado de los mejores, y quién no querría estar ahí.

Claramente desde sus inicios sabían que iban a revolucionar el mundo con su fusión, tan atrevida en sus comienzos. Quentin Gas se ha convertido en un referente para otros artistas que han decidido seguir sin miedo su estela.

Ahora, con este maravilloso disco debajo del brazo, anuncia gira. Recuerda que Quentin Gas & Los Zíngaros estarán de gira en el 31 de enero en Barcelona, el 14 de febrero en Madrid por el Inverfest y Sevilla, el día 20 de febrero. Entradas a la venta, aunque volando.

Ahora os dejamos con las quince canciones que nos propone para momentos variados de la vida, ¿Qué te parecen?

1 – Canción para un funeral

Pyramid song de Radiohead. No tengo ningún duda. Y que todo el mundo esté en silencio y reflexionando sobre la vida y la muerte (al menos lo que dure la canción, y al terminar que pongan un disco de Chuck Berry)

2 – Canción para poner de melodía de despertador

Viviré de Camarón. Me pone las pilas por las mañanas.

3 – Canción para recibir a seres de otra galaxia, léase extraterrestres

Esta es fácil, Life in Mars? de Bowie.

4 – Canción para un resacón

Algo de Beethoven para relajarme.

5 – Canción sadomasoquista para un mal día

No distance left to run de Blur. Siempre que la escucho me pongo algo triste y nostálgico.

6 – Canción para tu boda/arrejuntamiento

I’ll never loved again de Lady Gaga de la peli Ha nacido una estrella porque si algún día me caso se la cantaré a esa persona para que sepa que jamas volveré a querer a otra como a ella.

7 – Canción para perder la jodida cabeza

Territorial pissings de Nirvana. Sin duda.

8 – Canción para cerrar los ojos y dejarse llevar

The Rain Song de Led Zeppelin. Es única. Es mágica.

9 – Canción para ir a correr

Cualquiera de MC5

10 – Canción para un día de playa

Sin duda Surfin USA de los Beach Boys

11 – La jodida mejor canción de amor

Something de The Beatles (George Harrison) Como decir tanto sin decir nada.

12 – Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar

Creo que no odio ninguna canción. No me gusta el sentimiento de odio. Pero supongo que alguna de Leiva que aunque no sea mi estilo el cabrón hace temazos pegadizos.

13 – Canción más rara que hayas escuchado

No lo sé pero voy a decir una mía. El penal de mi último disco. Es una seguriya jonda cantada por el gran Perrate en un ritmo de 4/4 como si la estuvieran tocando Led Zeppelin. Es rara de cojones pero me flipa.

14 – Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado

Love buzz de Nirvana.

15 – Canción para una manifestación

White riot de The Clash. Más revueltas y menos manifestaciones es lo que hace falta.

Os dejamos disfrutar de esta maravillosa lista, ¡Que la disfrutéis!