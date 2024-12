Ramper / 15 canciones para 15 momentos

Ramper vienen de Granada, para quedarse. La cuna musical por antonomasia que es esta ciudad, nos trae aires nuevos con esta bonita banda.

Como nos cuentan en su perfil «Hace siete años, en Granada, Joserto, Antonio, Álvaro y Ángel se embarcaron en un viaje. Le pusieron como nombre Ramper.

Con la humildad y la ambición en un perfecto (y difícil) equilibrio, sin perder de vista ni quiénes son ni lo que quieren conseguir, Ramper juegan a un preciosismo exquisito y florido, se arriesgan a ser más serios de lo que está permitido sin ni siquiera rozar lo pretencioso, y, con una vocación de trascendencia poco habitual en nuestros tiempos, conjugan ruido, densidad, vulnerabilidad y pop.

Haciendo honor a su modestia, a Ramper no se le caen los anillos en advertir que entre sus influencias están Slint, Low, Swans o My Bloody Valentine, como faros alumbrando en la noche, y es cierto que las cadencias opiáceas, la pesadez meticulosamente medida, la calidez del sonido, el riesgo y las metas que apuntan más allá de trayectorias fugaces, se pueden palpar en cada corte«.

Con Solo Postres, su nuevo álbum, nos enseñan sus cartas y se consolidan como formación. Les auguramos un gran futuro y esperamos compartir con vosotros todas las novedades.

Y con estos proyectos entre sus manos, Ramper nos ha dedicado un ratito a contestar sus 15 canciones para 15 momentos especiales, ¿Quieres descubrir sus respuestas?

1 – Canción para un funeral

Si el entierro es con velas y sendas capuchas, nos quedamos con Mirror Reaper de Bell Witch. Hora y media de riffs lentos y gravísimos (en todas sus acepciones) compuestos después de la muerte de uno de los integrantes de la banda. Si el entierro es más trascendental que terrenal, Decades de Joy Division.

2 – Canción para poner de melodía de despertador

Aquí sin vacilaciones: Sunday Morning de la Velvet.

3 – Canción para recibir a seres de otra galaxia, léase extraterrestres

Guaracha U.F.O de Meridian Brothers. Una canción muy humana sobre alienígenas. Para que entiendan nuestros bailes y a la vez qué imagen teníamos de ellos.

4 – Canción para un resacón

Hay muchas de Yo La Tengo que podrían encajar aquí, pero nos quedamos con Big Day Coming. Hay algo de ironía implícita, aunque seguro te ayuda a sobrellevar el día mejor.

5 – Canción sadomasoquista para un mal día

Los primeros Swans pueden ser unos grandes catalizadores de odio. A Screw (Holy Money) para odiar a quienes se quedan la plusvalía de tu trabajo. La versión de Money Is Flesh del Public Castration Is a Good Idea para odiar a todos y todo, a ti incluido.

6 – Canción para tu boda/arrejuntamiento

Plainsong de The Cure o The Boy with the Thorn in His Side de The Smiths. Ambas suenan a créditos derramándose delante de ti, a conseguir todo aquello que te propusiste.

7 – Canción para perder la jodida cabeza

Aquí depende. Si la quieres perder del Engorile, Arcarsenal de At the Drive In. Si la quieres perder de puro desquicie psicótico, Frankie Teardrop de Suicide.

8 – Canción para cerrar los ojos y dejarse llevar

Babys in a Thundercloud de GY!BE. Que cada cual la experimente por sí mismo.

9 – Canción para ir a correr

Run to the Hills de Iron Maiden. Es fácil correr cuando eres perseguido.

10 – Canción para un día de playa

Para esta también tenemos distintas respuestas dependiendo de tu mood para ir a la playa:

– Si es día de felicidad extrema, Since I Left You de The Avalanches.

– Si vas a estar con tus colegas de tranquis bebiendo cerveza caliente, Joker Lips de MJ Lenderman.

– Si vas a una paradisíaca playa recorrida por luz misteriosa, Miami de Cate Le Bon.

– Si vas a una playa apocalíptica, llena de cavernas y recovecos, Echoes de Pink Floyd.

11 – La jodida mejor canción de amor

De nuevo: The Only Thing de Sufjan Stevens para el amor parental, Michael de Red House Painters para el amor entre amigos y Healmode de Jeff Rosenstock para el amor más poderoso.

12 – Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar

La Bebe Remix de Anuel AA, Cardi B, Black Jonas Point, Secreto y Liro Shaq. No nos extenderemos.

13 – Canción más rara que hayas escuchado

Sobre esta hubo cierta discusión. Creemos que, llegado a cierto punto, hay unos géneros de música que son intrínsecamente raros y pierden esa cualidad. Veáse el industrial (la mayor parte de las cosas de Throbbing Gristle) o el noise (Merzbow), como ejemplos paradigmáticos.

Así que pensamos en cosas raras dentro de la norma. Ahí aparece Beach Life-In-Death de Car Seat Headrest, que pese a su duración y su extrañísima estructura, es una de las canciones más potentes y más queridas de la banda. Have a Sad Cum BB de Death Grips es rara por su producción desquiciada e ininteligible.

Rakata de Arca lo es por sentirse tan alienígena y perversa y sin embargo conseguir que muevas tu culo. Por añadir un ejemplo más raruno si cabe, My Father’s Sheep Is Dead de Milkweed, por sentirse del pasado y del futuro a la vez, un collage bucólico atemporal. Todas ellas expanden el límite de lo esperable en sus respectivos campos de trabajo.

14 – Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado

canon : in canon de BIG|BRAVE. De estructura sencilla, pero con una sensibilidad y unas texturas en las que nos sentimos representados. Muy buena. Un sonido al que aspirar.

15 – Canción para una manifestación

Creemos que Pilgrimage de NIN haría que la revolución sucediese sola.

Aquí os dejamos la lista oficial:

Y además, con la variedad de canciones que nos han dado en sus respuestas, nos ha dado para hacer una lista alternativa, por primera vez en la historia de esta sección. Creemos fundamental publicarla para entender la magnitud de las respuestas:

Con estas dos maravillosas listas nos vamos no sin antes dejar el saludo que nos manda Ramper «Gracias por leer hasta aquí, gracias por escuchar nuestras canciones hasta el final, gracias por cuidar la música».

Gracias a vosotros por este artículo increíble.